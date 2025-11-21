Минтранс Башкирии рассказал, сколько автобусов обслуживают жителей республики

В Башкирии на маршрутах работают более 3,6 тыс. автобусов. Основную долю перевозок выполняет Башавтотранс, чей автопарк насчитывает 1,7 тыс. машин.

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, предоставленной изданию «Ъ-Уфа», общий парк общественного транспорта в регионе насчитывает свыше 3,6 тысячи единиц техники. Эти машины обеспечивают перевозку пассажиров как на муниципальных, так и на междугородних маршрутах. Значительная часть нагрузки ложится на государственное предприятие.

Автопарк Башавтотранса и его структура

Акционерное общество «Башавтотранс» управляет парком из более чем 1,7 тысячи автобусов через сеть своих филиалов. Из этого числа 826 единиц транспорта ежедневно выходят на линии непосредственно в Уфе.

Структура автопарка главного перевозчика республики достаточно разнообразна. По статистике ведомства, 40% подвижного состава занимают автобусы модели «Вектор NEXT» производства Павловского завода. На долю техники Нефтекамского автозавода приходится 34%, а микроавтобусы Ford Transit составляют 12% от общего числа машин. Оставшиеся проценты распределены между марками Yutong, «ГАЗель NEXT», ПАЗ-3205 и ЛиАЗ.

Обновление техники и износ парка

За последние два года предприятие существенно обновило свой технический арсенал. В период с 2023 по 2024 год в распоряжение «Башавтотранса» поступило 469 новых транспортных единиц. Большая часть этой техники — 409 машин — была приобретена республикой в лизинг за счет бюджетных средств, остальные автобусы компания купила самостоятельно.

В текущем году поставок новой техники не производилось, а планы по закупкам на следующий год пока не утверждены. Несмотря на это, представители Минтранса оценивают степень износа подвижного состава «Башавтотранса» как низкую —12%.

Частные перевозчики и распределение рынка

Среди частных перевозчиков выделяется индивидуальный предприниматель Фанис Батыров, занимающий второе место по численности транспорта с показателем в 658 автомобилей. В топ-5 также вошли компании «Уфа-лайн» с парком в 195 единиц, «Арбат плюс», имеющий 168 машин, и «Уфимские автобусные линии», выпускающие на маршруты 149 автобусов.

Развитие общественного транспорта в регионе

Ранее вопрос обновления транспорта обсуждался на высоком уровне. В начале 2024 года власти республики сообщали о планах закупить для малых городов и сельских поселений 50 автобусов малого класса. Кроме того, весной прошлого года Радий Хабиров передал муниципалитетам ключи от новых автобусов «ГАЗ», что позволило улучшить транспортную доступность в отдаленных районах.

Проблема общественного транспорта в Уфе остается актуальной темой для обсуждений. Жители столицы периодически жалуются на нехватку машин в вечернее время и переполненность салонов в часы пик. В ответ на это городская администрация и Минтранс продолжают корректировать маршрутную сеть и графики движения, пытаясь сбалансировать пассажиропоток и возможности перевозчиков.