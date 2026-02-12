Минтранс Башкирии предложил штрафовать частных перевозчиков за отсутствие навигации

Министерство транспорта республики разработало проект поправок в КоАП. За отсутствие подключения к региональной навигационной системе перевозчикам грозят штрафы до 40 тысяч рублей.

Министерство транспорта Башкортостана разработало поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Ведомство предлагает штрафовать частных перевозчиков, которые не передают данные о движении автобусов в навигационную систему. Максимальный штраф для юридических лиц составит 40 тысяч рублей, сообщает РБК-Уфа.

Суть предложения

Минтранс хочет дополнить КоАП новой статьей 8.6. Она вводит ответственность за нарушение условий свидетельства о перевозках по межмуниципальным маршрутам с нерегулируемыми тарифами.

Главное требование — обязательное подключение к Региональной навигационно-информационной системе (РНИС). Перевозчик обязан передавать мониторинговую информацию о местоположении и параметрах движения транспортных средств. Если автобус выходит на линию, но не виден в системе, владельца маршрута оштрафуют.

Сейчас законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Если депутаты Курултая утвердят изменения, закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Размеры штрафов

Проект предусматривает санкции для всех участников рынка: должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также участников договоров простого товарищества.

За непередачу данных в РНИС должностным лицам грозит штраф от 9 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 30 до 40 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай нарушения.

Справка

Власти республики последовательно ужесточают контроль за пассажирскими перевозками. Сейчас региональный КоАП уже позволяет наказывать перевозчиков за несоблюдение расписания или изменение схемы движения маршрута. Новая статья направлена именно на цифровую прозрачность транспорта.

Параллельно Минтранс борется с нелегальными таксистами. Ведомство предложило увеличить штрафы за работу без разрешения в 25 раз — с 2 тысяч до 50 тысяч рублей. Также с начала 2026 года в России выросли штрафы за нарушения при организованной перевозке детей: для юридических лиц ответственность достигает 200 тысяч рублей.