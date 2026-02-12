0
6 часов
Дороги и транспорт

Минтранс Башкирии предложил штрафовать частных перевозчиков за отсутствие навигации

Министерство транспорта республики разработало проект поправок в КоАП. За отсутствие подключения к региональной навигационной системе перевозчикам грозят штрафы до 40 тысяч рублей.
место в маршрутке
© News-bash

Министерство транспорта Башкортостана разработало поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Ведомство предлагает штрафовать частных перевозчиков, которые не передают данные о движении автобусов в навигационную систему. Максимальный штраф для юридических лиц составит 40 тысяч рублей, сообщает РБК-Уфа.

Суть предложения

Минтранс хочет дополнить КоАП новой статьей 8.6. Она вводит ответственность за нарушение условий свидетельства о перевозках по межмуниципальным маршрутам с нерегулируемыми тарифами.

Главное требование — обязательное подключение к Региональной навигационно-информационной системе (РНИС). Перевозчик обязан передавать мониторинговую информацию о местоположении и параметрах движения транспортных средств. Если автобус выходит на линию, но не виден в системе, владельца маршрута оштрафуют.

Сейчас законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Если депутаты Курултая утвердят изменения, закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Размеры штрафов

Проект предусматривает санкции для всех участников рынка: должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также участников договоров простого товарищества.

За непередачу данных в РНИС должностным лицам грозит штраф от 9 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 30 до 40 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай нарушения.

Справка

Власти республики последовательно ужесточают контроль за пассажирскими перевозками. Сейчас региональный КоАП уже позволяет наказывать перевозчиков за несоблюдение расписания или изменение схемы движения маршрута. Новая статья направлена именно на цифровую прозрачность транспорта.

Параллельно Минтранс борется с нелегальными таксистами. Ведомство предложило увеличить штрафы за работу без разрешения в 25 раз — с 2 тысяч до 50 тысяч рублей. Также с начала 2026 года в России выросли штрафы за нарушения при организованной перевозке детей: для юридических лиц ответственность достигает 200 тысяч рублей.

0
22.01.2026
Новости

Госсобрание Башкирии утвердило штрафы за продажу энергетиков в соцучреждениях

курултай башкирии
В Башкирии утвердили штрафы до 250 тысяч рублей за торговлю безалкогольными энергетиками в школах, больницах и театрах. Протоколы будет составлять Минторг.
0
20.01.2026
Дороги и транспорт

С 1 февраля в Уфе изменятся тарифы на проезд у частных перевозчиков

место в маршрутке
Уфимские частные перевозчики анонсировали повышение стоимости проезда с 1 февраля. Максимальный тариф составит 50 рублей, на большинстве маршрутов цена закрепится на уровне 46 рублей.
0
18.01.2026
Новости

С 1 марта в России меняются правила авиаперелетов: возврат денег и места для детей

пассажирский самолет
С весны 2026 года вступают в силу поправки Минтранса РФ. Пассажиры получат право на возврат средств при задержке рейса на полчаса, а семьи с детьми — гарантированные места рядом.
0
16.01.2026
Дороги и транспорт

Проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает до 46 рублей с 1 февраля

автобус башавтотранса
С 1 февраля проезд в автобусах госперевозчика при оплате наличными составит 46 рублей, по карте «Алга» — 42 рубля. Изменения затронут и городской электротранспорт.
0
14.01.2026
Дороги и транспорт

В Госдуме предложили разрешить тонировку машин по платному абонементу

тонировка стекол автомобиля
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести систему платных абонементов на тонировку. Вырученные средства планируется направлять на дорожную инфраструктуру.
0
13.01.2026
Новости

Суд оштрафовал москвичку на 3000 рублей за оскорбление в Telegram

девушка разговаривает по телефону
Московский суд оштрафовал женщину на 3000 рублей за оскорбительное аудиосообщение. Анализируем судебную практику в Башкирии и правовые нормы защиты чести и достоинства.
0
12.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии зафиксировано снижение смертности на дорогах в 2025 году

авто после дтп
Глава Минтранса региона Любовь Минакова отчиталась о снижении числа погибших в ДТП. Несмотря на положительную динамику, некоторые проблемы остаются.
0
09.01.2026
Дороги и транспорт

Водитель автобуса №141 в Стерлитамаке удивил пассажиров своим пением

аодитель маршрутки
Жители Стерлитамака делятся в соцсетях видео, где водитель маршрута №141 поет за рулем. Пассажиры отмечают, что это не мешает ему безопасно управлять автобусом.
