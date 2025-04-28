Минтранс Башкирии назвал маршруты объезда моста через Уршак у Булгаково

Ремонт продлится три месяца

С 3 июня мост через реку Уршак около села Булгаково закрывают на реконструкцию. Об этом сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан, предлагая автомобилистам альтернативные маршруты объезда.

Движение по мосту будет ограничено поэтапно. Вначале закроют левую сторону сооружения, сохранив три полосы для транспорта на правой стороне. Для регулировки движения установят светофоры, а средняя полоса станет реверсивной: утром две полосы из трёх будут направлены в сторону Уфы, вечером — в обратном направлении.

Автомобилистам доступны два альтернативных маршрута: через Дубки, Сихонкино, Ольховое и Мокроусово или через Зубово, Нижегородку, Осоргино и Янгалышево.

Сроки реконструкции сократились с запланированных шести месяцев (май-ноябрь) до трёх летних месяцев. Для соблюдения нового графика подрядная организация будет вести работы круглосуточно в две смены без выходных и праздников.

— В Мокроусово дороги нет, вся разбита, яма на яме, — пишет iOS1F.

— Да его и так ремонтировали не так давно не прошло и 7 лет, и бетонировали, и варили. Вы бы там головой думали кого нанимаете. Потом переделывают, — возмущается Anton Wild.

— Минтранс Башкирии объездные пути видимо по карте только смотрели, вживую попробуйте там проехать, — написал Алексей.

— Кусочек дороги ремонтируют по полгода. А потом ее все равно смоет. Т.к. большую часть выделенных денег осядет в карманах, — утверждает Gizmo.

— Ну конечно, когда всем надо в сады-огороды они мост ремонтировать решили, — отмечает П Р.