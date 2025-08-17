Минпросвещения Башкирии закупает внедорожник почти за 5 миллионов рублей

Ведомству нужен черный полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач

Министерство просвещения Башкирии покупает китайский внедорожник Haval H9 за 4,7 миллиона рублей. Деньги на автомобиль возьмут из федеральных средств, выделенных республике на исполнение полномочий в сфере образования, сообщает Уфа1.

Ведомству нужен черный полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач. Поставщика выберут по итогам торгов 25 августа, а саму машину министерство получит в октябре.

Это уже второй внедорожник, который чиновники от образования покупают за лето. В июне ведомство, тогда еще Минобрнауки, приобрело Haval Jolion за 2,5 миллиона рублей.

Другие госучреждения Башкирии также предпочитают эту марку. Например, администрация Бурзянского района заказывала Haval Dargo за 3,6 млн рублей с панорамной крышей и кожаным салоном.

Правда, не все подобные закупки проходят гладко. Ранее прокуратура вмешалась в планы администрации Калтасинского района арендовать Haval за 5,4 млн рублей. Выяснилось, что чиновники составили техническое задание под конкретную, самую дорогую комплектацию, что является нарушением закона о конкуренции. Сделку отменили.