Главная » Дороги и транспорт
33

Минпросвещения Башкирии закупает внедорожник почти за 5 миллионов рублей

Ведомству нужен черный полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач
фара автомобиля haval h9
©rutube

Министерство просвещения Башкирии покупает китайский внедорожник Haval H9 за 4,7 миллиона рублей. Деньги на автомобиль возьмут из федеральных средств, выделенных республике на исполнение полномочий в сфере образования, сообщает Уфа1.

Ведомству нужен черный полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач. Поставщика выберут по итогам торгов 25 августа, а саму машину министерство получит в октябре.

Это уже второй внедорожник, который чиновники от образования покупают за лето. В июне ведомство, тогда еще Минобрнауки, приобрело Haval Jolion за 2,5 миллиона рублей.

Другие госучреждения Башкирии также предпочитают эту марку. Например, администрация Бурзянского района заказывала Haval Dargo за 3,6 млн рублей с панорамной крышей и кожаным салоном.

Правда, не все подобные закупки проходят гладко. Ранее прокуратура вмешалась в планы администрации Калтасинского района арендовать Haval за 5,4 млн рублей. Выяснилось, что чиновники составили техническое задание под конкретную, самую дорогую комплектацию, что является нарушением закона о конкуренции. Сделку отменили.

госзакупки минпросвещения
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.