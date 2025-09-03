0
2 часа
Дороги и транспорт

Минпромторг: продажи новых авто в Башкирии сократились почти на четверть

Авторынок Башкирии штормит. Продажи новых легковушек за год сократились почти на четверть. Грузовики и автобусы в ещё большем минусе.
покупатель вместе с менеджером а автосалоне
©Imagen

Авторынок республики попал в зону турбулентности: реализация новых легковых машин сократилась почти на четверть. По данным РБК Уфа, основанным на статистике Минпромторга, за восемь месяцев 2025 года жители региона приобрели 22,8 тысячи авто, что на 23,4% меньше, чем годом ранее.

Коммерческий транспорт тоже не в плюсе. Спрос на лёгкие коммерческие автомобили уменьшился на 20,3%. А вот с грузовиками и автобусами ситуация ещё серьёзнее — их реализация рухнула на 63% и 77% соответственно.

Несмотря на такое падение, Башкирия всё ещё держится в топе. Республика занимает седьмую строчку в общероссийском рейтинге по объёмам продаж. Нас обогнали только Москва с областью, С.-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.

Обстановка по стране в целом выглядит не лучше. Российский авторынок просел на 25%, реализовав 877,6 тысячи новых машин.

Зато отечественный производитель чувствует себя намного увереннее. Продажи российских машин снизились всего на 6%. В то же время импортные автомобили ушли в крутое пике — их реализация в августе упала на 37% по сравнению с прошлым годом. Доля нашей техники на рынке выросла на 11 процентных пунктов.

Согласно данным «Автостат Инфо», по итогам семи месяцев 2025 года падение продаж в Башкирии уже составляло 24%. При этом реализация иномарок сокращалась активнее, чем отечественных брендов.

При этом вкусы жителей республики довольно консервативны. Как подсчитали эксперты в первом полугодии, самыми востребованными моделями оставались Lada Granta, Vesta и Niva. Среди зарубежных авто в лидеры выбились Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Похожие записи
0
21.08.2025
Новости

Производство пива в Башкирии выросло вчетверо быстрее, чем в среднем по России

бокал пива
Производство пива в Башкирии показало взрывной рост — плюс 15,2% за полгода. Республика сварила почти 20 млн декалитров, обогнав по темпам всю Россию.
0
07.08.2025
Новости

Рынок автокредитов в Башкирии рухнул вдвое на фоне дорогих займов

покупатель вместе с менеджером а автосалоне
Рынок автокредитования в Башкирии переживает резкий спад. В первом полугодии 2025 года объём выданных займов сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. Причинами стали рост ставок, увеличение утилизационного
0
06.08.2025
Новости

Богатые богатеют: число зарплатных миллионеров в Башкирии выросло почти в 1,5 раза

пятитысячные рублевые купюры
В Башкирии резко выросло число работников с зарплатой от 1 млн рублей в месяц. По данным Росстата, за два года их количество увеличилось почти в полтора раза, достигнув 243 человек.
0
05.08.2025
Новости

В Башкирии назвали города-антилидеры по алкогольным отравлениям

мужчина со стаканом алкоголя
Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал свежую статистику по алкогольным отравлениям за первое полугодие 2025 года. Несмотря на общее небольшое снижение, абсолютным антилидером остаётся Уфа, за которой следуют Белорецк и Стерлитамак.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.