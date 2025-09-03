Минпромторг: продажи новых авто в Башкирии сократились почти на четверть

Авторынок Башкирии штормит. Продажи новых легковушек за год сократились почти на четверть. Грузовики и автобусы в ещё большем минусе.

Авторынок республики попал в зону турбулентности: реализация новых легковых машин сократилась почти на четверть. По данным РБК Уфа, основанным на статистике Минпромторга, за восемь месяцев 2025 года жители региона приобрели 22,8 тысячи авто, что на 23,4% меньше, чем годом ранее.

Коммерческий транспорт тоже не в плюсе. Спрос на лёгкие коммерческие автомобили уменьшился на 20,3%. А вот с грузовиками и автобусами ситуация ещё серьёзнее — их реализация рухнула на 63% и 77% соответственно.

Несмотря на такое падение, Башкирия всё ещё держится в топе. Республика занимает седьмую строчку в общероссийском рейтинге по объёмам продаж. Нас обогнали только Москва с областью, С.-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.

Обстановка по стране в целом выглядит не лучше. Российский авторынок просел на 25%, реализовав 877,6 тысячи новых машин.

Зато отечественный производитель чувствует себя намного увереннее. Продажи российских машин снизились всего на 6%. В то же время импортные автомобили ушли в крутое пике — их реализация в августе упала на 37% по сравнению с прошлым годом. Доля нашей техники на рынке выросла на 11 процентных пунктов.

Согласно данным «Автостат Инфо», по итогам семи месяцев 2025 года падение продаж в Башкирии уже составляло 24%. При этом реализация иномарок сокращалась активнее, чем отечественных брендов.

При этом вкусы жителей республики довольно консервативны. Как подсчитали эксперты в первом полугодии, самыми востребованными моделями оставались Lada Granta, Vesta и Niva. Среди зарубежных авто в лидеры выбились Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max.