Минпромторг ограничил выбор машин для таксистов

Каждый пятый таксист в стране рискует остаться без работы, а цены на поездки могут взлететь. Минпромторг опубликовал список разрешённых для такси авто, куда вошли всего шесть российских брендов.

Минпромторг России опубликовал предварительный перечень автомобилей, которые смогут работать в такси по новым правилам. Список появился в официальном мессенджере ведомства.

Из-за грядущих изменений каждый пятый перевозчик может уйти с рынка — это около 200 тысяч человек по всей стране. Эксперты прогнозируют, что такой отток водителей неминуемо ударит по кошелькам пассажиров: поездки станут дороже, а ждать машину придётся дольше. Также специалисты не исключают возрождения нелегальных перевозок через соцсети и сомнительные приложения.

Причиной этого стали свежие требования к локализации. Чтобы попасть в реестр такси, автомобиль должен либо набрать не меньше 3200 баллов локализации, либо быть выпущенным по специальному инвестконтракту. Поначалу этим критериям фактически отвечала только продукция АвтоВАЗа.

В «белый список» Минпромторга на данный момент попали более 20 моделей от шести брендов: LADA, УАЗ, SOLLERS, EVOLUTE, VOYAH и «Москвич». Чиновники обещают, что перечень не окончательный и будет пополняться по мере появления новых локализованных производств.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Однако для некоторых регионов предусмотрены послабления. В Калининградской области закон заработает с марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — только с 1 марта 2030 года.