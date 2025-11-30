Мэрия Уфы связали дефицит водителей маршруток с переработками и выходом на пенсию

Олег Хмарин выступил в Курултае: штат электротранспорта пуст наполовину, зарплаты подняли, но техника подорожала в разы.

Начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин представил доклад депутатам Курултая о ситуации с пассажирскими перевозками. Чиновник подтвердил информацию о серьезной нехватке персонала и объяснил причины текущего положения дел в отрасли.

Власти фиксируют значительный недокомплект водителей электротранспорта. По официальным данным, в штате числится 160 сотрудников, тогда как вакантными остаются 200 позиций. Из-за отсутствия сменщиков трамваи вынуждены работать по сокращенному графику — с 05:00 до 20:00.

Индексация окладов на 40% в этом году не решила проблему текучести кадров. Работники продолжают увольняться из-за тяжелых условий труда, регулярных переработок и раннего выхода на пенсию по выслуге или состоянию здоровья. Многие переходят в смежные сферы, где нагрузка меньше при сопоставимом доходе.

Обновление подвижного состава осложняется резким ростом цен на автобусы. Стоимость машин среднего класса за последние пять лет увеличилась с 3–5 миллионов до 10–13 миллионов рублей. Транспорт большого класса теперь обходится бюджету и перевозчикам в 18–20 миллионов.

Проблема нехватки рабочих рук актуальна и для коммунальных служб региона. Укомплектованность штата водителей снегоуборочной техники в Уфе составляет 58%. В некоторых районах, например в Учалинском, этот показатель находится на уровне 50%, что создает риски в зимний период.

Напряженная кадровая ситуация в общественном транспорте сопровождается дисциплинарными инцидентами. Ранее сообщалось о конфликте между водителями «Башавтотранса» на линии, а также об увольнении водителя маршрута за нарушение этики общения с пассажирами.