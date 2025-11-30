0
1 час
Дороги и транспорт

Мэрия Уфы связали дефицит водителей маршруток с переработками и выходом на пенсию

Олег Хмарин выступил в Курултае: штат электротранспорта пуст наполовину, зарплаты подняли, но техника подорожала в разы.
маршрутка в Уфе
©транспортное обслуживание населения Уфы

Начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин представил доклад депутатам Курултая о ситуации с пассажирскими перевозками. Чиновник подтвердил информацию о серьезной нехватке персонала и объяснил причины текущего положения дел в отрасли.

Власти фиксируют значительный недокомплект водителей электротранспорта. По официальным данным, в штате числится 160 сотрудников, тогда как вакантными остаются 200 позиций. Из-за отсутствия сменщиков трамваи вынуждены работать по сокращенному графику — с 05:00 до 20:00.

Индексация окладов на 40% в этом году не решила проблему текучести кадров. Работники продолжают увольняться из-за тяжелых условий труда, регулярных переработок и раннего выхода на пенсию по выслуге или состоянию здоровья. Многие переходят в смежные сферы, где нагрузка меньше при сопоставимом доходе.

Обновление подвижного состава осложняется резким ростом цен на автобусы. Стоимость машин среднего класса за последние пять лет увеличилась с 3–5 миллионов до 10–13 миллионов рублей. Транспорт большого класса теперь обходится бюджету и перевозчикам в 18–20 миллионов.

Проблема нехватки рабочих рук актуальна и для коммунальных служб региона. Укомплектованность штата водителей снегоуборочной техники в Уфе составляет 58%. В некоторых районах, например в Учалинском, этот показатель находится на уровне 50%, что создает риски в зимний период.

Напряженная кадровая ситуация в общественном транспорте сопровождается дисциплинарными инцидентами. Ранее сообщалось о конфликте между водителями «Башавтотранса» на линии, а также об увольнении водителя маршрута за нарушение этики общения с пассажирами.

Похожие записи
0
30.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы обсуждают введение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте

место в маршрутке
В администрации Уфы сообщили о планах заменить кондукторов валидаторами и ввести штрафы за безбилетный проезд для повышения прозрачности платежей.
0
30.11.2025
Новости

Новые законы с 1 декабря 2025 года: контроль должников, налоги и зимняя резина

калькулятор и деньги
С 1 декабря штрафуют за летнюю резину, истекает срок уплаты налогов, а банки вводят новые правила для заемщиков. Главные изменения месяца.
0
30.11.2025
Происшествия

В Башкирии ночью сгорели гараж и легковая иномарка

горит жилище
В селе Турбаслы пожар уничтожил гараж и автомобиль Daewoo. Огонь перекинулся на стену жилого дома, но сотрудники МЧС и соседи спасли жилище.
0
29.11.2025
Криминал

В Уфе 19-летнего жителя осудили на 8 лет за разбой на 15 млн рублей

подсудимый в зале суда
Молодой уфимец инсценировал продажу иномарки, чтобы ограбить покупателей из Санкт-Петербурга. Добычей стали 15 млн рублей, которые он потратил на Audi и отдых.
0
29.11.2025
Новости

В Башкирии направят 30 млн рублей на охрану правительственных зданий

охранник
Хозяйственное управление Башкирии объявило тендер на охрану правительственных зданий. Контракт на 30 млн рублей охватывает период с января по апрель 2026 года.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

сотрудник ГАИ возле автомобиля
Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил новый МРОТ на 2026 год: сколько гарантированно получат в Башкирии?

пятитысячные рублевые купюры
Президент России утвердил повышение МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. В Башкирии с учетом уральского коэффициента минимум превысит 31 тысячу.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.