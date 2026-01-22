МЧС сообщило об открытии третьей ледовой переправы через Белую в Башкирии

В Краснокамском районе Башкирии официально открыли ледовую переправу через реку Белую у села Староянзигитово. Протяженность пути — 800 метров, грузоподъемность — до 5 тонн.

В Краснокамском районе Республики Башкортостан введена в эксплуатацию ледовая переправа через реку Белую. Объект расположен вблизи села Староянзигитово и связывает левый и правый берега, обеспечивая транспортное сообщение для местных жителей. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели техническое освидетельствование переправы. По результатам замеров, толщина льда составляет 56 сантиметров. Протяженность маршрута по льду — 800 метров, движение осуществляется по одной полосе. Установлено ограничение по массе транспортных средств — не более 5 тонн.

Данная переправа стала третьей официально действующей в регионе в текущем зимнем сезоне. Ранее были открыты ледовые дороги в Бирском районе через реку Белую (грузоподъемность 3 тонны) и в Караидельском районе через реку Уфу (грузоподъемность 2 тонны).

В МЧС напоминают о правилах безопасности при движении по льду. Водители и пассажиры обязаны отстегнуть ремни безопасности перед въездом на переправу. Двери автомобиля не должны быть заблокированы, их рекомендуется держать слегка приоткрытыми для возможности быстрой эвакуации.

Движение по переправе должно осуществляться плавно, без рывков и торможений. Дистанция между транспортными средствами в потоке должна составлять не менее 30 метров. Выезд на лед в несанкционированных местах запрещен и опасен для жизни.