МЧС Башкирии ввело временный запрет на проезд по трем направлениям

Движение грузового и пассажирского транспорта временно ограничено на трех региональных дорогах из-за гололеда. МЧС сообщило предварительные сроки открытия.

В республиканском управлении МЧС объявили о введении ограничений движения для автобусов и грузовых автомобилей на трех участках региональных дорог. Меры приняты из-за неблагоприятных метеоусловий: ледяного дождя, образования гололедицы и значительного ухудшения видимости.

Межгорье, ледяной дождь ©БашДТП

В зону действия ограничений попали территории Белорецкого и Архангельского районов. В ведомстве уточнили, что временный запрет необходим для предотвращения аварийных ситуаций. Ориентировочное время снятия ограничений — 16:00 текущего дня, однако этот срок может быть пересмотрен, если погодные условия не улучшатся.

дорога Белорецк-Абзаково ©БашДТП

Перечень закрытых участков:

Автодорога Уфа — Инзер — Белорецк: движение ограничено с 67-го по 205-й километр.

Трасса Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск: закрыт отрезок с 223-го по 249-й километр.

Маршрут Белорецк — Учалы — Миасс: ограничения действуют на участке с 1-го по 24-й километр.

©Mash Batach

Ранее news-bash.ru сообщал о похожих мерах, принятых в начале ноября, когда снегопады осложнили дорожную обстановку в горных районах республики. Тогда водителям также пришлось ожидать открытия движения из-за плохой видимости и скользкого покрытия. Синоптики предупреждали о возможном ухудшении погоды и в этот раз.