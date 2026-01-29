Масштабная проверка пассажирского транспорта проходит на трассе Уфа – Оренбург

Похожие записи

Глава Госавтоинспекции Башкирии предупредил водителей о серьезной опасности Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о скором снеге с дождём и гололёде. Водителям — срочно на шиномонтаж, а пешеходам — закупаться светоотражающими элементами, чтобы пережить непогоду.

Эксперт раскрыл 4 ошибки со сменой авторезины, за которые могут выписать штраф Депутат Госдумы Павел Федяев предупредил: за «лысую» зимнюю резину и разные шины на одной оси можно получить штраф в 500 рублей. Рассказываем, что ещё нужно знать о сезонных правилах и как не столкнуться с неприятностями.

ГИБДД Башкирии использует дроны для контроля нарушений на дорогах Госавтоинспекция Башкирии взяла на вооружение беспилотники для борьбы с нарушителями на дорогах. Дроны выслеживают выезжающих на встречную полосу и тех, кто скрывает номера.

Штраф до 10 000 рублей или арест: чем теперь грозит отказ остановиться по требованию ГАИ В России десятикратно увеличили штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора ГАИ. Вместо 800 рублей теперь придётся заплатить до 10 тысяч или даже лишиться прав

В Уфе инженера «Уфаводоканала» осудят за получение взяток на 770 тысяч рублей Ведущий инженер «Уфаводоканала» обвиняется в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.

Суд в Уфе взыскал с ансамбля имени Гаскарова компенсацию за нарушение авторских прав Кировский районный суд Уфы вынес решение по спору об авторских правах. Ансамбль имени Файзи Гаскарова обязан выплатить компенсацию сыну музыканта Рифа Муратшина.

Аренда жилья в Уфе подорожала вопреки росту предложения Средняя ставка долгосрочной аренды в столице Башкирии выросла до 29,3 тысячи рублей. Повышение цен зафиксировано одновременно с увеличением объема предложения на 28%.