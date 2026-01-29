0
5 часов
Дороги и транспорт

Масштабная проверка пассажирского транспорта проходит на трассе Уфа – Оренбург

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями других ведомств проводят рейд по выявлению нарушений среди водителей пассажирских автобусов. Особое внимание уделяется детским перевозкам.
сотрудник ГАИ возле автомобиля
©Владимир Севастьянов / Telegram

На девятом километре федеральной трассы Уфа – Оренбург с 9:00 до 12:00 проходит проверка водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Цель — контроль безопасности дорожного движения и соблюдения законодательства.

Кто участвует в проверке

По словам руководителя республиканской ГИБДД Владимира Севастьянова, в акции работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, представители Министерства транспорта и Центра организации дорожного движения.

Что проверяют

Инспекторы ГИБДД выявляют транспорт в розыске, задерживают водителей с неоплаченными штрафами и тех, кто управляет автомобилем без прав. Отдельное внимание уделяют соблюдению правил перевозки детей.

Похожие записи
0
05.11.2025
Дороги и транспорт

Глава Госавтоинспекции Башкирии предупредил водителей о серьезной опасности

автомобиль ДПС
Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о скором снеге с дождём и гололёде. Водителям — срочно на шиномонтаж, а пешеходам — закупаться светоотражающими элементами, чтобы пережить непогоду.
0
05.11.2025
Новости

Эксперт раскрыл 4 ошибки со сменой авторезины, за которые могут выписать штраф

автомобильные шины
Депутат Госдумы Павел Федяев предупредил: за «лысую» зимнюю резину и разные шины на одной оси можно получить штраф в 500 рублей. Рассказываем, что ещё нужно знать о сезонных правилах и как не столкнуться с неприятностями.
0
01.08.2025
Новости

ГИБДД Башкирии использует дроны для контроля нарушений на дорогах

бпла
Госавтоинспекция Башкирии взяла на вооружение беспилотники для борьбы с нарушителями на дорогах. Дроны выслеживают выезжающих на встречную полосу и тех, кто скрывает номера.
0
14.07.2025
Новости

Штраф до 10 000 рублей или арест: чем теперь грозит отказ остановиться по требованию ГАИ

инспектор дпс с жезлом в руках
В России десятикратно увеличили штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора ГАИ. Вместо 800 рублей теперь придётся заплатить до 10 тысяч или даже лишиться прав
0
29.01.2026
Криминал

В Уфе инженера «Уфаводоканала» осудят за получение взяток на 770 тысяч рублей

руки в наручниках
Ведущий инженер «Уфаводоканала» обвиняется в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.
0
29.01.2026
Культура

Суд в Уфе взыскал с ансамбля имени Гаскарова компенсацию за нарушение авторских прав

дверь с табличкой судья
Кировский районный суд Уфы вынес решение по спору об авторских правах. Ансамбль имени Файзи Гаскарова обязан выплатить компенсацию сыну музыканта Рифа Муратшина.
0
29.01.2026
Экономика

Аренда жилья в Уфе подорожала вопреки росту предложения

строящийся дом
Средняя ставка долгосрочной аренды в столице Башкирии выросла до 29,3 тысячи рублей. Повышение цен зафиксировано одновременно с увеличением объема предложения на 28%.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.