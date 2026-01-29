Масштабная проверка пассажирского транспорта проходит на трассе Уфа – Оренбург

На девятом километре федеральной трассы Уфа – Оренбург с 9:00 до 12:00 проходит проверка водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Цель — контроль безопасности дорожного движения и соблюдения законодательства.
Кто участвует в проверке
По словам руководителя республиканской ГИБДД Владимира Севастьянова, в акции работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, представители Министерства транспорта и Центра организации дорожного движения.
Что проверяют
Инспекторы ГИБДД выявляют транспорт в розыске, задерживают водителей с неоплаченными штрафами и тех, кто управляет автомобилем без прав. Отдельное внимание уделяют соблюдению правил перевозки детей.