Дороги и транспорт

Маршруты станет проще получить: Минтранс Башкирии обновил правила конкурсов для перевозчиков

Минтранс республики утвердил поправки к порядку проведения открытых конкурсов. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.
дорожный знак автобусная остановка
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии обновило правила отбора перевозчиков на межмуниципальные маршруты. Документ опубликован на портале правовой информации республики и начнёт действовать 1 сентября 2026 года. Изменения затрагивают порядок формирования лотов и процедуру выдачи маршрутных карт.

По новым условиям, победители конкурсных отборов получат право возить пассажиров сроком до пяти лет — раньше этот срок был короче. Кроме того, теперь допускается объединение нескольких направлений в один лот. Обязательное условие — начальные или конечные пункты таких маршрутов должны располагаться в пределах одного населённого пункта, округа или внутригородского района.

Упростилось и оформление маршрутных карт. Как только перевозчик подтверждает наличие нужного транспортного средства, ведомство обязано выдать документы в течение десяти календарных дней. Закон также чётко называет основания для прекращения работы на маршруте: отзыв лицензии, судебное решение, добровольный отказ перевозчика, невыход на линию более трёх дней подряд без уважительных причин, а также смерть индивидуального предпринимателя.

В экстренных ситуациях — при форс-мажоре или отказе победителя конкурса от маршрута — власти смогут допустить перевозчика к работе без конкурсной процедуры, однако не дольше 180 дней. Кандидата в таком случае определят из специального реестра в порядке очерёдности. Заявки оценят по балльной системе, а если придёт только одна — её подателя автоматически признают победителем и выдадут разрешение на работу.

Между тем ситуация с маршрутами остаётся напряжённой. По словам заместителя главы ГКУ «Центр организации перевозок» Зухры Рахматуллиной, из 156 межмуниципальных маршрутов Башкирии лишь 64 охвачены перевозчиком (данные от 2023 года). Среди причин — плохие дороги и слабый пассажиропоток на ряде направлений: бизнес не видит смысла подавать заявки на конкурсы.

Глава республики Радий Хабиров ещё на прямой линии признал: частные перевозчики в Уфе и других районах отказываются участвовать в конкурсах из-за низкой рентабельности.

«Коммерческие перевозчики даже просили нас помочь с выплатами по лизингу и другими расходами, но сейчас мы не в состоянии им помочь», — заявил Хабиров.

При этом он дал понять, что переломить ситуацию в 2025–2026 годах не получится.

Конкурсы на ряд маршрутов из Стерлитамака проводились в 2023, 2024 и 2025 годах — и все три раза заканчивались ничем: ни один перевозчик так и не подал заявку. В 2026 году Минтранс снова объявил конкурс, в том числе на маршруты Ишимбай — Стерлитамак и Стерлитамак — Стерлибашево.

Для справки: общий парк общественного транспорта в Башкирии превышает 3 600 единиц техники. У АО «Башавтотранс» — более 1 700 автобусов, из которых 826 ежедневно выходят на линии в Уфе. Маршрут №136 «Акманай — Уфа (Белореченский)» через посёлок Лекаревка по-прежнему не обслуживается.

