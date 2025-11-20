0
3 часа
Дороги и транспорт

М-12 убила дороги Башкирии: Хабиров оценил ущерб в 20 миллиардов

Глава региона заявил, что стройка скоростных магистралей уничтожила местные дороги. На ремонт нужно ₽20 млрд, но выделят немного.
дорога дюртюли ачит
©glavarb.ru

О колоссальных убытках для республиканской дорожной сети рассказал Радий Хабиров во время выступления на форуме «Транспортная неделя — 2025» в Москве.

Руководитель региона прямо признал неприятный факт: масштабные инфраструктурные проекты имеют обратную сторону. Пока строители возводили скоростные гиганты вроде М-12 «Восток», тяжелая техника перемалывала прилегающие местные дороги. Эксперты подсчитали, что для полного восстановления разрушенного полотна требуется астрономическая сумма — около 20 миллиардов рублей.

Единовременно закрыть такую финансовую дыру бюджет республики не в состоянии. По словам Хабирова, казну нельзя опустошить ради одного направления, поэтому процесс восстановления растянется на долгие годы. Власти планируют выделять от дорожного фонда скромные транши — пока речь идет о 400 миллионах ежегодно.

Ситуация с разбитыми дорогами давно вызывает гнев у жителей районов, через которые прошла «стройка века». Люди из Бураевского, Балтачевского и Дюртюлинского районов неоднократно жаловались, что самосвалы превратили асфальт в месиво из грязи и ям. Ранее чиновники обещали восстановить пути поэтапно, но конкретные суммы ущерба озвучили только сейчас.

Масштаб бедствия становится понятнее, если взглянуть на общую казну. Весь дорожный фонд Башкирии на 2025 год утвержден в размере около 44 миллиардов рублей. То есть, чтобы разом починить все разбитые большегрузами участки, пришлось бы отдать половину годового бюджета всей отрасли.

Любопытно, что сама виновница разрушений — трасса М-12 — уже приносит доход, но не совсем местным жителям. Правительство утвердило платный режим проезда на участке Дюртюли — Ачит сроком на 99 лет. А пока водители платят за комфорт на федеральной магистрали, сельчанам придется ждать ремонта своих дорог десятилетиями при нынешних темпах финансирования.

Похожие записи
0
20.11.2025
Экономика

Бюджету Башкирии потребовались еще 250 млн рублей на погашение дефицита бюджета

пятитысячные рублевые купюры
Министерство финансов республики объявило аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии. Власти планируют привлечь 250 млн рублей до конца года.
0
20.11.2025
Экономика

Башкирия запросила 76 млрд рублей на Южный обход Уфы и мост в Кузнецовском затоне

встреча чиновников
Руководство Башкортостана представило федеральному центру план финансирования Южного обхода Уфы. Республика планирует построить вантовый мост и новую трассу за счет прямой безвозвратной субсидии из бюджета России.
0
15.11.2025
Новости

Глава сельсовета в Башкирии получила премию от Путина, сменив на посту ушедшего на СВО мужа

прямая линия с хабировым
Возглавляющая администрацию Мещегаровского сельсовета в Салаватском районе Ильнара Сафина, стала лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду ей в 2024 году вручил президент Владимир Путин.
0
14.11.2025
Здоровье

Онкологи из Москвы обследовали более 600 работников башкирских предприятий

врач осматривает пациента
Федеральный проект «Онкопатруль» в третий раз приехал в республику. Врачи из Москвы осмотрели более 600 сотрудников трёх крупных промпредприятий.
0
12.11.2025
Политика

Глава Башкирии рассказал, где поселится после отставки и чем будет заниматься

глава башкирии радий хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» рассказал, что не собирается покидать республику после завершения карьеры. Он планирует остаться в Уфе с семьей и, возможно, вернуться к преподаванию.
0
11.11.2025
Политика

Хабиров рассказал, на кого работает в Башкирии

Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии заявил, что не принадлежит ни к одному клану и служит только президенту России. Он также рассказал о кадровой политике, упомянув, что людей в аппарат правительства иногда набирают по объявлениям.
0
11.11.2025
Дороги и транспорт

Глава Башкирии признал неспособность быстро решить проблему с автобусами: «Больших прорывов не ждите»

маршрутка в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прорывов в решении проблемы с автобусами в Уфе не будет до 2027 года. Денег в бюджете нет, а частники бунтуют.
0
11.11.2025
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
