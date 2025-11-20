М-12 убила дороги Башкирии: Хабиров оценил ущерб в 20 миллиардов

Глава региона заявил, что стройка скоростных магистралей уничтожила местные дороги. На ремонт нужно ₽20 млрд, но выделят немного.

О колоссальных убытках для республиканской дорожной сети рассказал Радий Хабиров во время выступления на форуме «Транспортная неделя — 2025» в Москве.

Руководитель региона прямо признал неприятный факт: масштабные инфраструктурные проекты имеют обратную сторону. Пока строители возводили скоростные гиганты вроде М-12 «Восток», тяжелая техника перемалывала прилегающие местные дороги. Эксперты подсчитали, что для полного восстановления разрушенного полотна требуется астрономическая сумма — около 20 миллиардов рублей.

Единовременно закрыть такую финансовую дыру бюджет республики не в состоянии. По словам Хабирова, казну нельзя опустошить ради одного направления, поэтому процесс восстановления растянется на долгие годы. Власти планируют выделять от дорожного фонда скромные транши — пока речь идет о 400 миллионах ежегодно.

Ситуация с разбитыми дорогами давно вызывает гнев у жителей районов, через которые прошла «стройка века». Люди из Бураевского, Балтачевского и Дюртюлинского районов неоднократно жаловались, что самосвалы превратили асфальт в месиво из грязи и ям. Ранее чиновники обещали восстановить пути поэтапно, но конкретные суммы ущерба озвучили только сейчас.

Масштаб бедствия становится понятнее, если взглянуть на общую казну. Весь дорожный фонд Башкирии на 2025 год утвержден в размере около 44 миллиардов рублей. То есть, чтобы разом починить все разбитые большегрузами участки, пришлось бы отдать половину годового бюджета всей отрасли.

Любопытно, что сама виновница разрушений — трасса М-12 — уже приносит доход, но не совсем местным жителям. Правительство утвердило платный режим проезда на участке Дюртюли — Ачит сроком на 99 лет. А пока водители платят за комфорт на федеральной магистрали, сельчанам придется ждать ремонта своих дорог десятилетиями при нынешних темпах финансирования.