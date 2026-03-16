«Лучше переждать»: главный инспектор ГИБДД Башкирии обратился к водителям

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о плотном тумане на дорогах республики и призвал автомобилистов воздержаться от поездок.
Севастьянов обратился к автомобилистам через свой телеграм-канал с призывом отказаться от поездок. Причина — плотный туман, снижающий видимость на ряде участков дорог республики. По его словам, опасное явление сохранится в тёмное время суток и утром.

Он пояснил, что туман искажает восприятие обстановки: объекты кажутся более удалёнными, а скорость — заниженной. В действительности всё наоборот, что дезориентирует даже опытных водителей и повышает риск аварий.

Тем, кто не может перенести поездку, глава ведомства рекомендовал строго соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и интервал, двигаться с включёнными фарами и противотуманными огнями. Обгоны и опережения в тумане он назвал крайне опасными. Пешеходам Севастьянов напомнил о необходимости пересекать проезжую часть в положенных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде.

14–15 марта Гидрометцентр России объявил по Башкирии «жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью до 500 метров и менее. Температура воздуха 15 марта поднялась до +6 °С, а на 16 марта прогнозировались туман и гололедица.

Владимир Севастьянов регулярно обращается к участникам дорожного движения при ухудшении погоды. В ноябре 2025 года он так же призывал водителей воздержаться от поездок из-за ледяного дождя и тумана. В прошлом году на дорогах Башкирии погибли 375 человек — республика заняла четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое среди регионов Приволжского федерального округа.

