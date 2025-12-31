0
9 часов
Дороги и транспорт

Лишение прав и штраф 5000 рублей: чем грозит новогодний декор машины

Российские водители рискуют остаться без прав на срок от 6 до 12 месяцев за украшение машины гирляндами красного и белого цветов. Наказание грозит тем, кто установит красные огни в передней части автомобиля или белые — в задней.
авто украшенное гирляндами
©Gemini

Такой тюнинг незаконен, потому что имитирует цветовую схему спецслужб. Автоюрист Александр Касьяненко поясняет, что суд расценит это как нарушение правил использования световых приборов. Помимо лишения прав, инспекторы конфискуют сами гирлянды.

Закон не запрещает новогодний декор полностью, но требует соблюдать технический регламент. Спереди разрешены только огни белого цвета (фары), сзади — красного (габариты и стоп-сигналы). Любое отклонение от заводских настроек, включая яркие мигающие ленты, — повод для остановки инспектором.

Даже если цвет гирлянды допустимый, водителя оштрафуют за неправильное размещение.

  • 500 рублей придется заплатить, если украшения висят на лобовом стекле, зеркалах или намотаны на дворники. Инспектор оформит это как ограничение обзора с места водителя (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).
  • 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца грозит, если мишура или огни закрывают государственный номер. В предновогодние дни ГИБДД уделяет читаемости знаков особое внимание.

В Башкортостане инспекторы уже фиксируют нарушения, связанные с новогодним оформлением машин. В конце декабря 2025 года в Уфе задержали водителя BMW, который прицепил к авто украшенный гирляндами прицеп и катал в нем пассажиров ради видео. Его наказали не за свет, а за нарушение правил перевозки людей.

ГИБДД напоминает, что кустарно подключенные гирлянды опасны не только юридически. Дешевая электроника часто вызывает короткое замыкание, а мерцание огней в темноте слепит встречных водителей и провоцирует аварии.

