Летний форсаж: в Башкирии резко вырос спрос на автокредиты

Жители Башкирии с началом лета стали активно брать кредиты на покупку машин. Эксперты связывают это с грядущим повышением утильсбора

В июне жители Башкирии продемонстрировали повышенный интерес к покупке автомобилей в кредит. По данным Объединённого кредитного бюро, за месяц в республике было выдано 4,65 млрд рублей на покупку машин, что на 23% больше, чем в мае.

Всего было одобрено 3,7 тысячи займов, что на 15% превышает майские показатели. Средний чек автокредита в регионе также подрос и составил 1,25 млн рублей, а средний срок кредитования увеличился до 69 месяцев (почти шесть лет).

По этому показателю Башкирия заняла шестое место среди российских регионов, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и соседнему Татарстану.

Эксперты связывают июньский всплеск активности не столько со снижением ключевой ставки, сколько с более прагматичными причинами. Финансовый аналитик Андрей Бархота в комментарии для РБК Уфа отметил два ключевых фактора:

Повышение утилизационного сбора . Анонсированное Минпромторгом повышение утильсбора, который, по словам эксперта, составляет до трети стоимости нового китайского автомобиля, подстегнуло многих реализовать свои планы на покупку, не дожидаясь роста цен.

. Анонсированное Минпромторгом повышение утильсбора, который, по словам эксперта, составляет до трети стоимости нового китайского автомобиля, подстегнуло многих реализовать свои планы на покупку, не дожидаясь роста цен. Крепкий рубль. Укрепление национальной валюты в июне сделало покупку импортных автомобилей, в первую очередь китайских, более привлекательной.

Несмотря на месячный рост, в годовом выражении рынок автокредитования продолжает сокращаться. По сравнению с июнем 2024 года, количество выданных в России автокредитов уменьшилось на 34%, а их объём — на 40%.