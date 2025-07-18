Летний форсаж: в Башкирии резко вырос спрос на автокредиты

Жители Башкирии с началом лета стали активно брать кредиты на покупку машин. Эксперты связывают это с грядущим повышением утильсбора ©Imagen
В июне жители Башкирии продемонстрировали повышенный интерес к покупке автомобилей в кредит. По данным Объединённого кредитного бюро, за месяц в республике было выдано 4,65 млрд рублей на покупку машин, что на 23% больше, чем в мае.
Всего было одобрено 3,7 тысячи займов, что на 15% превышает майские показатели. Средний чек автокредита в регионе также подрос и составил 1,25 млн рублей, а средний срок кредитования увеличился до 69 месяцев (почти шесть лет).
По этому показателю Башкирия заняла шестое место среди российских регионов, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и соседнему Татарстану.
Эксперты связывают июньский всплеск активности не столько со снижением ключевой ставки, сколько с более прагматичными причинами. Финансовый аналитик Андрей Бархота в комментарии для РБК Уфа отметил два ключевых фактора:
- Повышение утилизационного сбора. Анонсированное Минпромторгом повышение утильсбора, который, по словам эксперта, составляет до трети стоимости нового китайского автомобиля, подстегнуло многих реализовать свои планы на покупку, не дожидаясь роста цен.
- Крепкий рубль. Укрепление национальной валюты в июне сделало покупку импортных автомобилей, в первую очередь китайских, более привлекательной.
- Если спрос такой высокий, значит ли это, что автокредит в Башкирии одобряют всем подряд?
Вовсе нет. На самом деле, ситуация противоположная. Несмотря на рост объёмов кредитования, получить одобрение на автокредит в Башкирии довольно сложно. По данным на апрель 2025 года, банки отклоняли почти 80% заявок от жителей республики . Основная причина — высокая долговая нагрузка потенциальных заёмщиков и ужесточение политики самих банков, которые стали более осторожно оценивать риски после введения макропруденциальных ограничений . Таким образом, июньский рост — это скорее всплеск активности среди тех, чья кредитная история и доход позволяют получить одобрение.
- Почему повышение утилизационного сбора вызывает такой ажиотаж? Насколько сильно он влияет на цену?
Утилизационный сбор — это не просто небольшой налог, а очень весомая часть стоимости импортного автомобиля. Для некоторых моделей он может составлять до трети всей цены. Грядущее повышение ставок может увеличить конечную стоимость машины для покупателя на 70–85% . Например, коммерческий утильсбор для автомобиля с двигателем объёмом от 2 до 3 литров уже сейчас составляет почти 1,9 миллиона рублей . Понимая, что после повышения цен автомобили станут значительно дороже, покупатели стараются успеть совершить покупку по «старым» ценам .
- Средний срок кредита в Башкирии почти 6 лет. Это много по сравнению с другими регионами?
Да, это несколько больше, чем в среднем по стране, и отражает общую тенденцию. В мае 2025 года средний срок автокредита в России составлял 64,4 месяца, в то время как в Башкирии этот показатель был выше — 67,6 месяца . Заёмщики сознательно идут на увеличение срока кредита, чтобы снизить размер ежемесячного платежа и сделать покупку более доступной, особенно на фоне роста цен на автомобили .
- Существуют ли какие-то льготные программы, чтобы сделать кредит дешевле?
Да, в Уфе действует несколько программ государственной поддержки, которые позволяют снизить кредитную нагрузку . Наиболее известная из них — «Семейный автомобиль» . В рамках таких программ покупатели, соответствующие определённым критериям (например, семьи с детьми), могут получить кредит по субсидированной, значительно более низкой процентной ставке.
- Какие сейчас реальные процентные ставки по автокредитам в Уфе?
Разброс очень большой. В рамках программ с господдержкой можно найти предложения со ставкой от 0,01% . Однако стандартные условия гораздо жёстче. Средние ставки по обычным автокредитам в банках Уфы начинаются от 24–25% годовых и могут быть значительно выше в зависимости от банка и кредитной истории заёмщика.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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