0
1 час
Дороги и транспорт

Лайнер «Мустай Карим» встал на плановый ремонт в Нижнем Новгороде

Круизный лайнер «Мустай Карим» прибыл на завод «Красное Сормово» для технического обслуживания. Судно готовят к новому навигационному сезону.
круизный теплоход
© «Красное Сормово» / T.me

Круизный теплоход «Мустай Карим» вернулся на верфь в Нижнем Новгороде для планового технического обслуживания. Речь идет о подготовке судна к предстоящему навигационному сезону, сообщили в пресс-службе завода «Красное Сормово».

В рамках работ специалисты проведут диагностику основных узлов и механизмов лайнера. Также запланировано обновление элементов отделки корпуса и ремонт внутренних помещений судна.

Теплоход «Мустай Карим» завершил шесть навигационных сезонов. Он был спущен на воду в 2020 году и относится к проекту PV300. Судно названо в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Стоимость строительства лайнера составила более 3 миллиардов рублей. Он рассчитан на 322 пассажира и позиционируется как плавучий отель с высоким уровнем комфорта для речных путешествий по России.

В истории эксплуатации судна был зафиксирован технический инцидент. В августе 2020 года, во время первого рейса, произошла поломка винто-рулевой колонки, что потребовало досрочного захода на ремонт. Последующие навигации прошли без серьезных происшествий.

