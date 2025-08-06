Камеры почти вдвое сократили число ДТП в Башкирии: Минтранс отчитался о результатах

Минтранс Башкирии сообщил о значительном повышении безопасности на дорогах благодаря массовой установке камер фотовидеофиксации. С 2018 года их число выросло в 10 раз. ©Imagen
Масштабное внедрение систем фотовидеофиксации на дорогах Башкирии принесло ощутимые плоды. Как сообщили в Министерстве транспорта республики, за последние годы удалось добиться значительного снижения аварийности и смертности в ДТП.
Ключевую роль в этом сыграло десятикратное увеличение числа стационарных комплексов с 2018 года. Сегодня за дорожной обстановкой в регионе следят 1 877 камер. Эта мера позволила сократить годовое количество ДТП с 4,4 тыс. до 2,9 тыс. — почти в полтора раза. Ещё более важный показатель — число погибших на дорогах снизилось с 550 до 397 человек в год.
Камеры оказывают и дисциплинирующее воздействие на водителей. По данным Минтранса, за первое полугодие 2025 года комплексы зафиксировали на 11,5% меньше нарушений, чем за аналогичный период прошлого года.
Особое внимание уделяется самым аварийным участкам — перекрёсткам. На данный момент полностью оборудовано 115 таких участков по всей республике, из них 72 находятся в Уфе. Современные комплексы способны фиксировать широкий спектр нарушений: проезд на красный свет, превышение скорости, непристёгнутые ремни безопасности и даже разговоры по мобильному телефону за рулём.
Насколько масштабна система фотовидеофиксации в Башкирии в сравнении с другими регионами и каковы финансовые показатели ее работы?
Башкирия является одним из лидеров в России по количеству выписанных штрафов за нарушения ПДД. В 2024 году республика вошла в топ-5 регионов по этому показателю, уступив лишь Москве, Московской области, Татарстану и Санкт-Петербургу. За год в регионе было выписано 7 миллионов штрафов. Общая сумма штрафов, наложенных на водителей в Башкирии в 2024 году, составила 2,5 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2023 году. Только за первое полугодие 2023 года камеры зафиксировали около 5 миллионов нарушений ПДД.
Каковы дальнейшие планы по развитию системы в республике?
Власти продолжают расширять сеть камер. Заключен контракт на 1,8 млрд рублей на аренду и обслуживание 56 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации сроком на пять лет, начиная с июня 2025 года. Новые камеры планируется установить в Уфе (25 комплексов), Нефтекамске (14), Салавате (11) и Октябрьском (6). Особое внимание уделяется перекресткам, например, в Уфе камеры появятся на пересечении улиц Революционной и Ленина, Кольцевой и Победы.
Есть ли у медали обратная сторона? Попадает ли Башкирия в антирейтинги, связанные с ДТП?
Да, несмотря на общее снижение числа аварий, в первой половине 2025 года Башкирия впервые вошла в топ-10 регионов-антилидеров по общему количеству ДТП. Однако в этой статистике есть и парадоксально положительный момент: республика показала лучший в стране результат по снижению числа аварий с участием нетрезвых водителей. Количество таких ДТП сократилось на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Какие новые правила установки камер начали действовать в России и как это коснется водителей в Башкирии?
С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу единые федеральные требования к размещению дорожных камер. Ключевые нововведения:
Ограничение по расположению: Устанавливать камеры теперь можно только в строго определенных местах: на аварийно-опасных участках, выделенных полосах, перекрестках, пешеходных переходах и в зонах дорожных работ.
Минимальное расстояние: Расстояние между камерами, фиксирующими скорость, должно быть не менее 1 км в населенных пунктах и 5 км за их пределами.
Обязательные предупреждения: Знак «Фотовидеофиксация» должен устанавливаться за 150–300 метров до зоны контроля камеры.
Прямая передача данных: Информация с камер должна передаваться в информационную систему МВД «Паутина» без предварительной обработки региональными службами.
Насколько вообще эффективны дорожные камеры в долгосрочной перспективе?
Исследования показывают, что эффективность камер наиболее высока в момент их установки, после чего они начинают выполнять в большей степени профилактическую функцию. Анализ, проведенный компанией «ГЛОНАСС-БДД» и госкорпорацией «Ростех», показал, что в регионах с большим количеством камер (более 500) их прямое влияние на снижение ДТП варьируется. Например, в Самарской области положительно повлияли на дорожную статистику 19% комплексов, а в Москве — 10%. В то же время, в 3% случаев по России, несмотря на наличие камер, статистика ДТП и нарушений даже ухудшилась. Международные исследования подтверждают, что камеры контроля скорости могут снизить аварийность с тяжкими последствиями на 11-44%.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.