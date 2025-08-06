Камеры почти вдвое сократили число ДТП в Башкирии: Минтранс отчитался о результатах

Минтранс Башкирии сообщил о значительном повышении безопасности на дорогах благодаря массовой установке камер фотовидеофиксации. С 2018 года их число выросло в 10 раз.

Масштабное внедрение систем фотовидеофиксации на дорогах Башкирии принесло ощутимые плоды. Как сообщили в Министерстве транспорта республики, за последние годы удалось добиться значительного снижения аварийности и смертности в ДТП.

Ключевую роль в этом сыграло десятикратное увеличение числа стационарных комплексов с 2018 года. Сегодня за дорожной обстановкой в регионе следят 1 877 камер. Эта мера позволила сократить годовое количество ДТП с 4,4 тыс. до 2,9 тыс. — почти в полтора раза. Ещё более важный показатель — число погибших на дорогах снизилось с 550 до 397 человек в год.

Камеры оказывают и дисциплинирующее воздействие на водителей. По данным Минтранса, за первое полугодие 2025 года комплексы зафиксировали на 11,5% меньше нарушений, чем за аналогичный период прошлого года.

Особое внимание уделяется самым аварийным участкам — перекрёсткам. На данный момент полностью оборудовано 115 таких участков по всей республике, из них 72 находятся в Уфе. Современные комплексы способны фиксировать широкий спектр нарушений: проезд на красный свет, превышение скорости, непристёгнутые ремни безопасности и даже разговоры по мобильному телефону за рулём.