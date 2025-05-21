Кабан демонстративно перешёл дорогу в Башкирии по «зебре»

Начальник ГАИ Башкирии опубликовал видео, от которого в восторге все инспекторы республики — дикий кабан переходил трассу Уфа-Оренбург строго по «зебре».

Лесной житель выполнил всё по правилам: вышел из лесополосы, остановился у перехода, осмотрелся (!) и только потом степенно прошагал по белым полоскам на другую сторону. Ни дать ни взять — идеальная иллюстрация из учебника ПДД.

Машин в это время на дороге не было, но с какой уверенностью наш герой пересекал трассу — позавидуют даже бывалые пешеходы.

Глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов уже прокомментировал необычное поведение животного, заявив, что даже звери на инстинктивном уровне понимают, где безопаснее переходить дорогу.

Похоже, скоро кабанам начнут выдавать почётные грамоты за соблюдение ПДД, а школьникам на уроках безопасности — показывать это видео. Некоторым двуногим участникам движения точно стоит взять пару уроков у этого клыкастого пешехода.