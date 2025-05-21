Главная » Дороги и транспорт
29

Кабан демонстративно перешёл дорогу в Башкирии по «зебре»

©Владимир Севастьянов

Начальник ГАИ Башкирии опубликовал видео, от которого в восторге все инспекторы республики — дикий кабан переходил трассу Уфа-Оренбург строго по «зебре».

Лесной житель выполнил всё по правилам: вышел из лесополосы, остановился у перехода, осмотрелся (!) и только потом степенно прошагал по белым полоскам на другую сторону. Ни дать ни взять — идеальная иллюстрация из учебника ПДД.

RuTube

Машин в это время на дороге не было, но с какой уверенностью наш герой пересекал трассу — позавидуют даже бывалые пешеходы.

Глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов уже прокомментировал необычное поведение животного, заявив, что даже звери на инстинктивном уровне понимают, где безопаснее переходить дорогу.

Похоже, скоро кабанам начнут выдавать почётные грамоты за соблюдение ПДД, а школьникам на уроках безопасности — показывать это видео. Некоторым двуногим участникам движения точно стоит взять пару уроков у этого клыкастого пешехода.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.