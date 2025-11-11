«К нам даже хлеб не привозят»: жители села в Башкирии 50 лет выживают на «дороге плача» без скорых и такси

Жители Ахлыстино под Уфой просят у властей дорогу — село более 50 лет отрезано от нормальной инфраструктуры.

Жители села Ахлыстино Кушнаренковского района Башкортостана более 50 лет добиваются ремонта 9-километровой дороги. Ежедневно по разбитому участку ездят школьный автобус и машины скорой помощи. Власти обещают грейдирование с наступлением морозов, односельчане жалуются на изоляцию от базовых услуг.

Жители населенного пункта обратились к главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой отремонтировать 9-километровую дорогу. Односельчане называют участок «дорогой плача»: покрытие настолько разбито, что проезд затруднён даже для школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

Проблема существует более полувека — сменилось несколько поколений жителей. Дорогу регулярно разрушает сельхозтехника, вывозящая урожай с полей. Ремонтные работы проводятся точечно и не решают проблему.

Плохое состояние дороги ограничивает доступ сельчан к базовым услугам. В Ахлыстино не привозят хлеб, отсутствует центральное водоснабжение, такси отказываются ехать в село. При этом в населённый пункт приезжают жители других сёл района за чистой водой.

Один из жителей отметил:

«Право на достойную жизнь закреплено в Конституции, но мы чувствуем себя отрезанными от цивилизации. Обращались в прокуратуру, к депутатам, в сельсовет — безрезультатно».

Что говорят власти

Представитель администрации Кушнаренковского района сообщил, что Кушнаренковское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) планирует провести грейдирование дороги Канлы — Ахлыстино с наступлением морозов, когда позволят погодные условия.

Летом 2024 года участок уже выравнивали и укрепляли материалом, но временные меры не помогли из-за перегрузки сельхозтехникой и погодных условий.

Село Ахлыстино расположено в Кушнаренковском районе Башкортостана, в 90 км к северу от Уфы. По данным переписи 2021 года, в районе проживает около 30 тысяч человек, значительная часть — в сельской местности. Проблема разбитых дорог характерна для многих сельских территорий республики: по данным Росстата за 2023 год, доля дорог регионального значения с твёрдым покрытием в нормативном состоянии в Башкортостане составляет 48,7%.

Финансирование ремонта местных дорог в Башкортостане осуществляется из регионального и муниципальных бюджетов. В 2024 году на дорожное хозяйство республики было выделено около 15 млрд ₽, однако приоритет отдаётся магистральным трассам и дорогам областного значения.