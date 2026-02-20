Из-за метели и снегопада в Башкирии ввели ограничения на пяти участках автодорог

В южных районах Башкирии снегопад и метель парализовали движение на пяти участках автодорог — часть из них закрыта для любого транспорта.

Сразу пять автодорог оказались заблокированы в Башкирии утром 20 февраля из-за обрушившейся на регион непогоды. Об ограничениях движения сообщил госкомитет республики по ЧС.

Снегопад, сильный ветер и низовая метель резко ухудшили видимость на юге региона. С 9:00 полностью закрыты три участка дорог: первые 80 километров трассы Юлдыбаево — Акъяр — Сара, 104 километр дороги Верхний Сарабиль — Кувандык и 102 километр трассы Сибай — Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах.

С 9:30 перекрыта трасса Магнитогорск — Ира с 84-го по 393-й километр для грузовиков и автобусов, а последние 152 километра недоступны вообще для всего транспорта. Также до 15:00 ограничен проезд по участку трассы Р-240 Уфа — Оренбург от села Ира до Новомурапталово в Куюргазинском районе.