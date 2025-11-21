0
58 минут
Дороги и транспорт

Из-за дефектов асфальта на выезде из Уфы ввели новые ограничения скорости

Муниципальные службы изменили скоростной режим на участке от улицы Демской до М-5 «Урал». Из города теперь едем 60 км/ч из-за дефектов полотна, обратно — 80.
карта проезда
©пресс-служба мэрии Уфы

Власти башкирской столицы пересмотрели правила проезда по одной из главных транспортных артерий города. Речь идет об отрезке пути, соединяющем торговую площадку «Дачник» и федеральную трассу М-5 «Урал». Водителям стоит внимательнее смотреть на знаки, чтобы не собрать коллекцию штрафов.

Причина внезапных изменений кроется в состоянии дорожного покрытия. Состояние асфальт на выезде из мегаполиса изрядно ухудшилось, поэтому разогнаться там теперь не получится. Для потока, движущегося от улицы Демской в сторону аэропорта, стрелку спидометра придется опустить до отметки 60 км/ч. Об опасности предупреждает треугольник 1.16 «Неровная дорога», а круглый знак 3.24 закрепляет запрет юридически.

Обратное направление пока радует чуть большей свободой. Если вы въезжаете в Уфу со стороны трассы М-5, разрешенная скорость составляет 80 км/ч. Соответствующие указатели уже заняли свои места на обочинах. Чиновники объясняют, что снижение темпа необходимо ради безопасности: на высокой скорости маневрировать между дорожными дефектами становится рискованно.

Лихачам хотим напомнить и об ужесточении ответственности, которое заработало в стране с начала этого года. С 1 января 2025 года минимальный штраф за превышение скорости вырос до 750 рублей, а скидка при быстрой оплате сократилась до 25%. Поэтому игнорирование новых знаков у «Дачника» теперь обойдется ощутимо дороже, чем раньше.

