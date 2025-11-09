0
4 часа
Дороги и транспорт

Из Уфы запустили прямые рейсы во Вьетнам. Но есть один нюанс

Из Уфы запустили долгожданные прямые рейсы в Нячанг. Лететь 10 часов, а билет на ближайшие даты обойдётся примерно в 80 тысяч рублей — как средняя зарплата в городе.
пассажирский самолет в небе
©Gemini

Рейсы выполняет авиакомпания AZUR air на самолетах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 пассажиров. Полеты запланированы с частотой до двух раз в 12 дней. Время в пути составляет около 9 часов 45 минут, что значительно сокращает дорогу до популярного курорта. Первый рейс показал высокий спрос — все билеты на него были проданы.

Стоимость прямого перелета сопоставима со средней зарплатой в Уфе, которая, по прогнозам администрации города на 2025 год, составит 93,8 тысячи рублей. Например, билеты на ноябрьские рейсы без пересадок продаются по цене от 76 до 83 тысяч рублей в одну сторону. В эту сумму обычно включен багаж и ручная кладь, но обмен или возврат не предусмотрены.

Существуют и более дешевые варианты, но они предполагают длительные пересадки. Цены на билеты с пересадками начинаются от 35–40 тысяч рублей. Однако время в пути может достигать 45–58 часов. Маршруты обычно включают перелеты через Москву, а затем через города Китая, такие как Пекин или Шанхай.

Нячанг — популярный курорт на побережье Южно-Китайского моря, известный своими пляжами и достопримечательностями. Среди них — древние башни Понагар, построенные в VIII–XIII веках, и буддийский храм Пагода Лонгшон. Запуск прямых рейсов делает этот курорт значительно доступнее для жителей Башкирии, исключая необходимость пересадок в других городах.

Похожие записи
0
07.11.2025
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

горожане возле новогодней елки
Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
0
07.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы предупредили водителей о штрафах до 6 тысяч рублей

эвакуация автомобиля на штрафстоянку
В Уфе начали массово эвакуировать машины с тротуаров. За сутки на штрафстоянку отправили 72 авто, а их владельцам выписали штрафы до 6 тысяч рублей за неправильную парковку.
0
07.11.2025
Происшествия

В Уфе ночное происшествие подняло на ноги целый жилой дом. Что произошло?

пожар в электрощитовой
Ночью в Уфе загорелся электрощит в доме на проспекте Октября. Пожарные спасли 15 жильцов, включая троих детей. Никто не пострадал.
2
05.11.2025
Происшествия

«Подсматривал из кабинок»: Уфимец устроил засаду в женском туалете ТЦ и попался охране

руки в наручниках
В уфимском ТЦ «Мир» задержали 46-летнего мужчину, который подсматривал за девушками в женском туалете. Похожий случай недавно был в городском аэропорту.
0
05.11.2025
Происшествия

В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

ребенок застрял в клетке
В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
0
05.11.2025
Здоровье

Младенца из Уфы с редкой патологией спецбортом доставили на операцию в Москву

красный крест на автомобиле скорой помощи
Новорождённого мальчика из Уфы с редчайшей патологией сосудов мозга экстренно доставили в Москву. Операция нужна в первые дни жизни, без неё возможны тяжёлые осложнения.
0
02.11.2025
Экономика

Пряники, пони и пиксели: во сколько обойдётся Уфе новогодний праздник 2026 года

игрушки на елке
Мэрия Уфы ищет подрядчика, который до конца декабря освоит 38,4 млн рублей. В планах — две мега-площадки с пиксельными елями, ледяными скульптурами и пряничным городком.
