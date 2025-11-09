Из Уфы запустили прямые рейсы во Вьетнам. Но есть один нюанс

Из Уфы запустили долгожданные прямые рейсы в Нячанг. Лететь 10 часов, а билет на ближайшие даты обойдётся примерно в 80 тысяч рублей — как средняя зарплата в городе.

Рейсы выполняет авиакомпания AZUR air на самолетах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 пассажиров. Полеты запланированы с частотой до двух раз в 12 дней. Время в пути составляет около 9 часов 45 минут, что значительно сокращает дорогу до популярного курорта. Первый рейс показал высокий спрос — все билеты на него были проданы.

Стоимость прямого перелета сопоставима со средней зарплатой в Уфе, которая, по прогнозам администрации города на 2025 год, составит 93,8 тысячи рублей. Например, билеты на ноябрьские рейсы без пересадок продаются по цене от 76 до 83 тысяч рублей в одну сторону. В эту сумму обычно включен багаж и ручная кладь, но обмен или возврат не предусмотрены.

Существуют и более дешевые варианты, но они предполагают длительные пересадки. Цены на билеты с пересадками начинаются от 35–40 тысяч рублей. Однако время в пути может достигать 45–58 часов. Маршруты обычно включают перелеты через Москву, а затем через города Китая, такие как Пекин или Шанхай.