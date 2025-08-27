Из Башкирии в Магнитогорск запустили автобусное сообщение

С 1 августа жители башкирского села Аскарово и близлежащих деревень могут добираться до Магнитогорска без пересадок. Между городом и селом запустили два автобусных маршрута, которые ходят каждый час с утра до вечера.
Теперь действуют два направления:
- Маршрут № 9498 связывает Магнитогорск с Аскарово. Автобус следует через аэропорт, посёлок Красная Башкирия, деревни Давлетово и Кушеево. Жителям этих деревень больше не придется делать пересадки, чтобы добраться до города или аэропорта.
- Маршрут № 9041 — короткий рейс от Магнитогорска до аэропорта через Красную Башкирию.
Автобусы ходят по четкому расписанию. Первый рейс из Аскарово отправляется в 6:00, из Магнитогорска — в 7:00. Последние — в 21:00 и 22:00 соответственно. Поездка от села до города занимает примерно час.
Сколько стоит
Поездка на автобусе значительно дешевле, чем на такси. Стоимость билета зависит от расстояния. Например:
- Магнитогорск — Аскарово — 150 рублей.
- Магнитогорск — Красная Башкирия — 90 рублей.
- Аскарово — Давлетово — 80 рублей.
Для детей на всех маршрутах действует скидка 50%.