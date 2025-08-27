Из Башкирии в Магнитогорск запустили автобусное сообщение

С 1 августа из Аскарово в Магнитогорск начнут ежечасно ходить автобусы. Маршрут свяжет десятки посёлков и аэропорт. Поездка займёт час и обойдётся в 150 рублей.

С 1 августа жители башкирского села Аскарово и близлежащих деревень могут добираться до Магнитогорска без пересадок. Между городом и селом запустили два автобусных маршрута, которые ходят каждый час с утра до вечера.

Теперь действуют два направления:

Маршрут № 9498 связывает Магнитогорск с Аскарово . Автобус следует через аэропорт, посёлок Красная Башкирия, деревни Давлетово и Кушеево. Жителям этих деревень больше не придется делать пересадки, чтобы добраться до города или аэропорта.

Маршрут № 9041 — короткий рейс от Магнитогорска до аэропорта через Красную Башкирию.

Автобусы ходят по четкому расписанию. Первый рейс из Аскарово отправляется в 6:00, из Магнитогорска — в 7:00. Последние — в 21:00 и 22:00 соответственно. Поездка от села до города занимает примерно час.

Сколько стоит

Поездка на автобусе значительно дешевле, чем на такси. Стоимость билета зависит от расстояния. Например:

Магнитогорск — Аскарово — 150 рублей.

Магнитогорск — Красная Башкирия — 90 рублей.

Аскарово — Давлетово — 80 рублей.