«Автодор» отчитался о завершении строительства гигантского моста через реку Белую в Башкирии. Мост у села Вострецово — крупнейшая постройка трассы М-12 «Восток» в регионе.

Красавец выдержал испытание 12 самосвалами по 35 тонн каждый. А для верности его ещё прогрузили автопоездами по 80 тонн.

Характеристики впечатляют: 813 метров длины, 11 опор высотой до 29 метров. Этот гигант теперь часть скоростной трассы Дюртюли — Ачит, готовность которой уже превысила 80%.

Для строительства 140-километрового участка дороги строители вынули 20 млн кубометров грунта и уложили 1,2 млн тонн асфальта. Сейчас устанавливают ограждения, знаки и шумозащитные экраны.

На трассе монтируют умное освещение — уже проложено 800 км кабеля и установлено больше 5 тысяч опор со светильниками, которыми можно управлять дистанционно.

Кстати, на весь башкирский участок трассы выделили 128,4 млрд рублей. Полная длина дороги составит 275 км через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.

А мы надеемся, что на этом мосту не только испытания будут проходить гладко, но и движение обычных водителей. А то знаем мы эти стройки века — сначала торжественно открывают, потом так же торжественно латают.