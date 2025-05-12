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Готово: самый длинный мост на М-12 в Башкирии прошёл проверку

©russianhighways.ru

«Автодор» отчитался о завершении строительства гигантского моста через реку Белую в Башкирии. Мост у села Вострецово — крупнейшая постройка трассы М-12 «Восток» в регионе.

Красавец выдержал испытание 12 самосвалами по 35 тонн каждый. А для верности его ещё прогрузили автопоездами по 80 тонн.

мост через белую
©russianhighways.ru

Характеристики впечатляют: 813 метров длины, 11 опор высотой до 29 метров. Этот гигант теперь часть скоростной трассы Дюртюли — Ачит, готовность которой уже превысила 80%.

Для строительства 140-километрового участка дороги строители вынули 20 млн кубометров грунта и уложили 1,2 млн тонн асфальта. Сейчас устанавливают ограждения, знаки и шумозащитные экраны.

На трассе монтируют умное освещение — уже проложено 800 км кабеля и установлено больше 5 тысяч опор со светильниками, которыми можно управлять дистанционно.

Кстати, на весь башкирский участок трассы выделили 128,4 млрд рублей. Полная длина дороги составит 275 км через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.

А мы надеемся, что на этом мосту не только испытания будут проходить гладко, но и движение обычных водителей. А то знаем мы эти стройки века — сначала торжественно открывают, потом так же торжественно латают.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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