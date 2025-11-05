0
4 часа
Дороги и транспорт

Глава Госавтоинспекции Башкирии предупредил водителей о серьезной опасности

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о скором снеге с дождём и гололёде. Водителям — срочно на шиномонтаж, а пешеходам — закупаться светоотражающими элементами, чтобы пережить непогоду.
автомобиль ДПС
©ГАИ по Башкирии

Глава башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов обратился к жителям республики через свой телеграм-канал. Поводом послужил неутешительный прогноз синоптиков на 5 ноября: регион накроют обильные осадки в виде снега с дождём, поднимется сильный ветер, а видимость на дорогах серьёзно ухудшится.

Колёса, скорость и здравый смысл

Водителям настоятельно порекомендовали не затягивать со сменой летней резины на зимнюю, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим. Севастьянов призвал перестроиться на «зимний» стиль вождения — быть внимательнее, не совершать резких манёвров и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Кроме того, автомобилистам посоветовали проверить техническое состояние своих машин. Особое внимание стоит уделить исправности световых приборов, стеклоочистителей и заряду аккумулятора, чтобы внезапно не застрять посреди трассы в самый неподходящий момент.

Инструкция для безлошадных

Пешеходы тоже получили ценные указания. Им глава ГИБДД рекомендовал приобрести световозвращающие элементы и обязательно носить их в тёмное время суток. Из-за короткого светового дня, осадков и тумана видимость на дорогах падает, а такие знаки отличия помогут водителям заметить человека издалека. Переходить дорогу следует только по «зебре», предварительно убедившись в безопасности.

Работа на опережение

Подобные обращения от Владимира Севастьянова стали уже традиционными в периоды межсезонья. Например, в конце сентября он уже предупреждал автомобилистов о мокром снеге и ухудшении видимости на федеральной трассе М-5 «Урал». Тогда водителям на летних шинах советовали и вовсе воздержаться от поездок на границу с Челябинской областью.

