Глава Башкирии запретил перекрывать трассы в мороз без крайней необходимости

Радий Хабиров отметил, что низкие температуры — нормальное явление для Урала, и при возможности проезда движение останавливать не следует.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил экстренным службам не ограничивать движение на трассах из-за низких температур, если дорога расчищена и проезд безопасен. Об этом он заявил 19 января 2026 года на оперативном совещании в Центре управления республикой.

Ехать, если дорога позволяет

Руководитель региона раскритиковал практику частого закрытия дорог при наступлении холодов. Хабиров подчеркнул, что республика уже прошла пик снегопадов, имеет опыт организации пунктов обогрева, а суровая уральская зима — это норма, которая не должна парализовать движение.

Глава республики потребовал «не заигрывать» с перекрытиями. Главный критерий для служб теперь один: если дорожное полотно позволяет ехать — транспорт должен двигаться.

Ситуация на дорогах

Поводом для поручения стал прогноз синоптиков — в Башкирию идут сильные морозы. Хабиров приказал экстренным службам подготовиться, но не блокировать проезд превентивно.

Исполняющая обязанности министра транспорта Любовь Минакова доложила, что за прошлую неделю движение на дорогах региона не ограничивали ни разу. Дорожники работают в штатном режиме, на региональных трассах задействовали 670 единиц спецтехники.

Что это значит для водителей

Власти меняют подход к безопасности: низкая температура воздуха сама по себе перестает быть поводом для закрытия трасс. Дороги будут перекрывать только при физической невозможности проезда — например, при сильных переметах или нулевой видимости. Водителям стоит учитывать прогноз погоды, но риск застрять перед закрытым шлагбаумом в ясную морозную погоду теперь снизится.

Как перекрывали раньше

В начале января 2026 года ограничения вводили регулярно. В первых числах месяца из-за метели и снегопада останавливали движение грузовиков и автобусов на федеральной трассе М-5 «Урал». 5 января закрывали проезд на трассе Р-240 Уфа — Оренбург и дорогах в Баймакском и Хайбуллинском районах из-за ветра и снежных заносов.

Параллельно республика борется с последствиями снегопадов в городах. После жалоб жителей Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска на заваленные дворы власти усилили уборку. По данным Минстроя, сейчас улицы чистят 1400 машин и 2000 дворников, которые за неделю вывезли 224 тысячи кубометров снега.