Глава Башкирии спас «Башкиравтодор», а в Баймаке этого не заметили

Глава Башкирии отчитался о спасении «Башкиравтодора», но жители не видят результатов. В Баймакском районе баннер с датой сдачи объекта «никогда» стал локальным мемом, пока власти ссылаются на трудности.

Поводом для иронии послужила жалоба в соцсетях Радия Хабирова. Житель Баймакского района показал, как на самом деле «работает» спасённое предприятие. На баннере дорожного объекта кто-то исправил дату завершения работ на красноречивое «никогда».

Недавно глава республики действительно заявлял, что «Башкиравтодор» удалось отбить у рейдеров, и компания возобновила деятельность. Хабиров резко раскритиковал решение местного арбитражного суда, который ранее ввёл на предприятии конкурсное управление, назвав это попыткой захвата.

Однако оптимизм властей разбивается о суровую реальность. По словам местного жителя, несчастный участок дороги длиной всего два километра не могут привести в порядок уже два года. Люди устали ждать и теперь вымещают своё недовольство в виде партизанского искусства на информационных щитах.

В Управлении дорожного хозяйства Башкирии на жалобу ответили в духе «держитесь там». Чиновники признали, что у «Башкиравтодора» сложная ситуация, поэтому точные сроки окончания ремонта назвать невозможно. Объект, как водится, взят на контроль.