11 часов
Дороги и транспорт

Глава Башкирии спас «Башкиравтодор», а в Баймаке этого не заметили

Глава Башкирии отчитался о спасении «Башкиравтодора», но жители не видят результатов. В Баймакском районе баннер с датой сдачи объекта «никогда» стал локальным мемом, пока власти ссылаются на трудности.
стенд ремонт дороги
©Радий Хабиров, vk.com

Поводом для иронии послужила жалоба в соцсетях Радия Хабирова. Житель Баймакского района показал, как на самом деле «работает» спасённое предприятие. На баннере дорожного объекта кто-то исправил дату завершения работ на красноречивое «никогда».

Недавно глава республики действительно заявлял, что «Башкиравтодор» удалось отбить у рейдеров, и компания возобновила деятельность. Хабиров резко раскритиковал решение местного арбитражного суда, который ранее ввёл на предприятии конкурсное управление, назвав это попыткой захвата.

Однако оптимизм властей разбивается о суровую реальность. По словам местного жителя, несчастный участок дороги длиной всего два километра не могут привести в порядок уже два года. Люди устали ждать и теперь вымещают своё недовольство в виде партизанского искусства на информационных щитах.

В Управлении дорожного хозяйства Башкирии на жалобу ответили в духе «держитесь там». Чиновники признали, что у «Башкиравтодора» сложная ситуация, поэтому точные сроки окончания ремонта назвать невозможно. Объект, как водится, взят на контроль.

Похожие записи
15.09.2025
Новости

В Башкирии отбили атаку на главного дорожного подрядчика

укладка асфальта
Глава Башкирии заявил о попытке рейдерского захвата «Башкиравтодора». Как только компания вышла в плюс, её попытались обанкротить через арбитражный суд. Вмешались силовики.
12.09.2025
Экономика

Строители из Челябинска выкупили проблемный санаторий в Башкирии

здание санатория Талкас
Башкирский санаторий «Талкас» после двух неудач всё-таки продали. Его за 86,3 млн рублей забрал строительный гигант из Магнитогорска. Бонусом к сделке пошли баян, халат и фонтан.
03.09.2025
Новости

В деле о банкротстве «Башкиравтодора» оспаривают выплату 145 млн рублей зарплат

дорожник кладут асфальт
Конкурсный управляющий «Башкиравтодора» пытается вернуть 145 млн рублей, выданных как зарплата. Сами же сотрудники до этого требовали доплатить им 82 млн.
11.08.2025
Новости

Управляющий «Башкиравтодора» через суд требует доступ к офису компании

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Нового управляющего «Башкиравтодора» не пустили на рабочее место. Теперь он требует доступа через суд. За кулисами — банкротство и корпоративная война.
29.07.2025
Дороги и транспорт

Шакшинский мост в Уфе закроют на 4 часа в ночь на 1 августа

дорожный знак внимание
Шакшинский мост в Уфе снова полностью закроют для движения транспорта. Ограничение будет недолгим — всего на четыре часа в ночное время
