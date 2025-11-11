Глава Башкирии признал неспособность быстро решить проблему с автобусами: «Больших прорывов не ждите»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прорывов в решении проблемы с автобусами в Уфе не будет до 2027 года. Денег в бюджете нет, а частники бунтуют.

Больших улучшений в работе общественного транспорта в Уфе и её пригородах в ближайшие годы ждать не стоит. Такой неутешительный прогноз озвучил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии.

Денег нет, но вы держитесь

По словам руководителя региона, ждать существенных перемен, когда на маршрутах появятся дополнительные машины, стоит не раньше 2027–2028 годов. При этом автобусы, закупленные шесть лет назад, уже начинают устаревать. Причина проста — в республиканской казне нет на это денег.

Некоторое пополнение парка «Башавтотранса» всё же ожидается, но только к концу 2026 года и в рамках федеральной программы. Хабиров подчеркнул, что из бюджета республики на эти цели «ни копейки не дадим», так как средств на это попросту нет. Глава региона также признал, что транспортная сеть столицы не успевает за ростом её населения.

Частники сами по себе

С частными перевозчиками диалог тоже не клеится. Хабиров описал ситуацию как двоякую: коммерсанты недовольны низкими тарифами, считая их невыгодными, а власти не могут поднять цены, потому что это сильно ударит по кошельку граждан. Помочь частникам с лизинговыми платежами республика также не в состоянии.

Вечная борьба за «Алга»

Внедрение карты «Алга» — это, по выражению главы, постоянный процесс, который требует неусыпного контроля. Он сравнил эту работу с необходимостью «стучать дубиной с утра до вечера». Как только давление ослабевает, перевозчики возвращаются к серым схемам с наличкой. Если в контракте нет обязательного пункта об «Алга», они отказываются её принимать.

Хроники транспортного коллапса

Транспортная реформа в Башкирии, напомним, стартовала несколько лет назад с амбициозными целями. Власти обещали убрать с улиц нелегалов, избавиться от старых ПАЗиков, обновить автобусный парк и внедрить единую систему оплаты проезда. Первые годы реформы ознаменовались закупкой сотен новых автобусов и десятка троллейбусов, а также запуском карты «Алга» и акции «Счастливый час» для бесплатной пересадки.

Однако реформа с самого начала шла со скрипом. В конце 2022 года власти отчитались о завершении первого этапа, но проблемы так и не были решены. Скандалов добавила и история с бывшим министром транспорта Александром Клебановым, который продвигал систему брутто-контрактов, но был арестован по обвинению во взятке. Тем временем частные перевозчики с 2021 года заменили 203 устаревших автобуса на новые, а власти по федеральным программам закупили 252 автобуса большого класса.

Несмотря на частичное обновление парка, эксперты не видят предпосылок для улучшения ситуации в ближайший год. По их мнению, жителям республики придётся «учиться жить по средствам», и существующее положение дел с транспортом, возможно, не самый плохой вариант в текущих экономических условиях.