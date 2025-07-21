Глава Башкирии поручил восстановить разбитую улицу Ленина в Бирске

Глава Башкирии Радий Хабиров велел срочно найти решение по разбитой улице в Бирске. Местные жители пожаловались ему лично, после чего он назвал их «очень обиженными и злыми» ©БашДТП / Vk.com
Чиновникам Бирска придётся срочно искать решение по разбитой центральной улице. Глава республики Радий Хабиров лично поручил привести дорогу в порядок после того, как выслушал претензии от разгневанных горожан.
Всё произошло во время визита Хабирова в Бирск на фестиваль «День семьи, любви и верности». Местные жители не упустили шанс и подошли к нему с наболевшим вопросом о состоянии улицы Ленина, которая является гордостью города.
Ирония ситуации в том, что эта улица — не просто дорога, а проект-победитель. В 2021 году с концепцией «Улица Мастеров» Бирск выиграл всероссийский конкурс, получив на благоустройство федеральные средства. Но, как оказалось, этот статус не спас её от ям и трещин.
Реакция главы региона была жёсткой. Он обратился к руководителю Бирского района Павлу Трапезникову и представителям МинЖКХ, заявив, что люди были очень обиженными и злыми. Хабиров потребовал немедленно найти выход из положения.
Местный глава, в свою очередь, заверил, что улицу обязательно восстановят. По его словам, вариант решения проблемы уже имеется, хотя конкретные сроки начала работ пока не озвучил.
- Что именно случилось с новой благоустроенной улицей? Почему она оказалась разбитой?
Основной причиной разрушения стали сильные дожди. По словам самого Радия Хабирова, улицу, благоустроенную по проекту-победителю, попросту «смыло». Это говорит о том, что либо при реконструкции были допущены технологические ошибки, либо система ливневой канализации не справилась с потоками воды, что привело к быстрому разрушению покрытия.
- Насколько масштабным был первоначальный проект благоустройства?
Проект «Улица Мастеров», с которым Бирск победил во всероссийском конкурсе в 2021 году, был весьма амбициозным. Он подразумевал не просто замену асфальта, а комплексное преображение исторического центра города. Концепция включала создание комфортных пешеходных зон, установку арт-объектов, нового освещения и озеленение, чтобы превратить улицу Ленина в точку притяжения для туристов и горожан. Тем обиднее для жителей видеть её в плачевном состоянии.
- Это первая проблема с данной улицей после реконструкции?
Нет, проблемы с инженерными сетями на этой улице возникали и ранее. Например, в 2024 году на улице Ленина завершилось строительство нового водовода. Возможно, последующие или сопутствующие работы могли повлиять на целостность дорожного полотна и тротуаров.
- Реакция главы республики — это стандартная практика или исключительный случай?
В данном случае реакция была вызвана личным обращением «очень обиженных и злых» жителей во время массового мероприятия — фестиваля «День семьи, любви и верности». Этот прямой контакт и заставил Радия Хабирова немедленно и публично потребовать от главы района и МинЖКХ найти решение, превратив локальную проблему в вопрос республиканского контроля.
- Когда улицу всё-таки отремонтируют и есть ли на это деньги?
Конкретные сроки начала работ пока не озвучены. Глава Бирского района Павел Трапезников заверил, что «вариант решения уже есть» и улица будет восстановлена. Проблема не в общем отсутствии средств. В 2025 году на ремонт дорог в Башкирии выделены значительные суммы, например, на обновление трассы Уфа — Бирск — Янаул запланирован ремонт шести участков общей протяжённостью почти 10 км. Вопрос, скорее, в оперативном перераспределении ресурсов на экстренное восстановление конкретно этой проблемной улицы в Бирске.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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