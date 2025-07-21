Глава Башкирии поручил восстановить разбитую улицу Ленина в Бирске

Глава Башкирии Радий Хабиров велел срочно найти решение по разбитой улице в Бирске. Местные жители пожаловались ему лично, после чего он назвал их «очень обиженными и злыми»

Чиновникам Бирска придётся срочно искать решение по разбитой центральной улице. Глава республики Радий Хабиров лично поручил привести дорогу в порядок после того, как выслушал претензии от разгневанных горожан.

Всё произошло во время визита Хабирова в Бирск на фестиваль «День семьи, любви и верности». Местные жители не упустили шанс и подошли к нему с наболевшим вопросом о состоянии улицы Ленина, которая является гордостью города.

Ирония ситуации в том, что эта улица — не просто дорога, а проект-победитель. В 2021 году с концепцией «Улица Мастеров» Бирск выиграл всероссийский конкурс, получив на благоустройство федеральные средства. Но, как оказалось, этот статус не спас её от ям и трещин.

Реакция главы региона была жёсткой. Он обратился к руководителю Бирского района Павлу Трапезникову и представителям МинЖКХ, заявив, что люди были очень обиженными и злыми. Хабиров потребовал немедленно найти выход из положения.

Местный глава, в свою очередь, заверил, что улицу обязательно восстановят. По его словам, вариант решения проблемы уже имеется, хотя конкретные сроки начала работ пока не озвучил.