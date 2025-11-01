0
3 часа
Дороги и транспорт

«Это только подготовка»: в мэрии Уфы объяснили, почему за четыре месяца на Маршала Жукова не положили асфальт

Мэрия Уфы назвала сроки окончания ремонта скандальной дороги на улице Жукова в Сипайлово. Четыре месяца работ оказались лишь подготовкой, но чиновники обещают успеть до конца 2025 года.
дорожная техника
©t.me/ufacityinfo
Содержание
  1. Четыре месяца пробок — это только начало
  2. Откуда растут ноги (и колея)
  3. Дорожный сериал «Уфа-долгострой»

Четыре месяца пробок — это только начало

Администрация Уфы пообещала завершить многострадальный ремонт улицы Маршала Жукова до конца этого года. Такое заявление чиновники сделали в ответ на возмущение местной жительницы в соцсетях главы Башкирии, уставшей от бесконечных пробок на въезде в Сипайлово.

Горожане негодуют: главную транспортную артерию района расковыряли ещё летом, а новое полотно так и не появилось. Автомобилисты жалуются на сломанные колёса и аварийные ситуации из-за торчащих на 15 сантиметров колодцев. Весь город стоит в заторах, а конца и края работам не видно.

Откуда растут ноги (и колея)

Как выяснилось, четыре месяца дорожники занимались только подготовительным этапом. В мэрии отчитались, что к концу октября завершили лишь фрезерование старого покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальта на отрезке от Сельской Богородской до Юрия Гагарина. Основные работы, судя по всему, ещё впереди.

Изначально на проблему обратила внимание прокуратура ещё в 2024 году. Ведомство выяснило, что колея на улице Жукова превышает допустимую норму в 10 раз. На обновление асфальта выделили внушительную сумму — более 182 миллионов рублей, разделив их на два контракта.

Дорожный сериал «Уфа-долгострой»

Ремонт улицы Жукова — не единственный дорожный провал в Уфе. Горожане уже привыкли к тому, что реконструкция улиц Пугачёва и Рабкоров превратилась в долгострой. Сроки сдачи этих объектов переносили неоднократно.

Например, движение по улице Пугачёва обещали запустить сначала в сентябре, потом в октябре, а теперь — в ноябре 2025 года. Одной из причин задержки чиновники называли временный дефицит топлива для строительной техники, из-за которого работы приостанавливались.

В целом, дорожная ситуация в столице Башкирии остаётся напряжённой. Хотя в 2025 году власти запланировали отремонтировать 38 объектов, некоторые проекты растягиваются на годы. Так, капитальный ремонт другой скандальной улицы в Сипайлово — Максима Рыльского — планируют закончить только к 2028 году.

Похожие записи
0
01.11.2025
Новости

Формальдегид зашкаливает: В трех городах Башкирии выявили серьезное загрязнение воздуха химическими веществами

дым из труб
В воздухе Салавата, Стерлитамака и Уфы нашли превышение норм по опасным химикатам. Всего за сентябрь зафиксировали 73 случая, а власти признаются, что найти источник выбросов почти нереально.
0
01.11.2025
Дороги и транспорт

«Туннель без входа»: в центре Уфы построили защитный коридор, в который не попасть

пешеходный переход
В Уфе рядом с разваливающимся домом на Карла Маркса появился защитный туннель для пешеходов. Одна проблема — попасть в него оказалось физически невозможно.
0
01.11.2025
Новости

В Уфе снова частично перекроют Бельский арочный мост

автомобили на мосту
Движение по крайней левой полосе ограничат на две недели для проведения строительных работ. Это плановый этап реконструкции, которая продлится до 2026 года.
0
29.10.2025
Дороги и транспорт

Загруженность растет: в Уфе втрое увеличат число платных стоянок

зона платной парковки
В центре Уфы планируют увеличить количество платных парковок почти втрое. Мэрия изучает спрос, а тарифы могут подрасти. За проектом пристально следят власти.
1
29.10.2025
Новости

Минздрав Башкирии объявил реорганизацию: с 1 апреля 2026 года в республике исчезнут две детские поликлиники

здание детской поликлиники
С апреля 2026 года сразу четыре детских медучреждения Уфы и Стерлитамака объединят с крупными больницами. Минздрав говорит: доступ к врачам станет легче, простых решений не обещают.
0
29.10.2025
Новости

«Уфе нужно метро»: депутат Аксененко обратился к Мишустину с предложением возродить амбициозную программу

заставка news-bash
Депутат Госдумы предложил Мишустину обновить программу строительства метро в миллионниках, включая Уфу. Город стабильно лидирует по пробкам и уровню авто-загрязнений.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.