«Это только подготовка»: в мэрии Уфы объяснили, почему за четыре месяца на Маршала Жукова не положили асфальт

Мэрия Уфы назвала сроки окончания ремонта скандальной дороги на улице Жукова в Сипайлово. Четыре месяца работ оказались лишь подготовкой, но чиновники обещают успеть до конца 2025 года.

Четыре месяца пробок — это только начало

Администрация Уфы пообещала завершить многострадальный ремонт улицы Маршала Жукова до конца этого года. Такое заявление чиновники сделали в ответ на возмущение местной жительницы в соцсетях главы Башкирии, уставшей от бесконечных пробок на въезде в Сипайлово.

Горожане негодуют: главную транспортную артерию района расковыряли ещё летом, а новое полотно так и не появилось. Автомобилисты жалуются на сломанные колёса и аварийные ситуации из-за торчащих на 15 сантиметров колодцев. Весь город стоит в заторах, а конца и края работам не видно.

Откуда растут ноги (и колея)

Как выяснилось, четыре месяца дорожники занимались только подготовительным этапом. В мэрии отчитались, что к концу октября завершили лишь фрезерование старого покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальта на отрезке от Сельской Богородской до Юрия Гагарина. Основные работы, судя по всему, ещё впереди.

Изначально на проблему обратила внимание прокуратура ещё в 2024 году. Ведомство выяснило, что колея на улице Жукова превышает допустимую норму в 10 раз. На обновление асфальта выделили внушительную сумму — более 182 миллионов рублей, разделив их на два контракта.

Дорожный сериал «Уфа-долгострой»

Ремонт улицы Жукова — не единственный дорожный провал в Уфе. Горожане уже привыкли к тому, что реконструкция улиц Пугачёва и Рабкоров превратилась в долгострой. Сроки сдачи этих объектов переносили неоднократно.

Например, движение по улице Пугачёва обещали запустить сначала в сентябре, потом в октябре, а теперь — в ноябре 2025 года. Одной из причин задержки чиновники называли временный дефицит топлива для строительной техники, из-за которого работы приостанавливались.

В целом, дорожная ситуация в столице Башкирии остаётся напряжённой. Хотя в 2025 году власти запланировали отремонтировать 38 объектов, некоторые проекты растягиваются на годы. Так, капитальный ремонт другой скандальной улицы в Сипайлово — Максима Рыльского — планируют закончить только к 2028 году.