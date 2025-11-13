0
3 часа
Дороги и транспорт

Эксперты назвали китайский автомобиль, который реже всего попадает в ДТП в Башкирии

Аналитики "Автотеки" изучили историю китайских авто в Башкирии. Haval Jolion оказался самым редким гостем в сводках ДТП, а Changan — лидером по доле машин без аварий.
китайские авто
©rutube

Аналитики сервиса «Автотека» представили рейтинг китайских автомобилей, которые реже всего фигурируют в ДТП на территории Башкирии, о чём пишет UfaTime.ru. В исследование попали машины не старше пяти лет.

Самым «чистым» в плане аварийной истории оказался Haval Jolion. Согласно данным, 66% этих кроссоверов никогда не имели записей о дорожных инцидентах, что стало рекордом среди всех изученных моделей.

В общей массе китайские автомобили возрастом от двух до пяти лет тоже выглядят вполне достойно. Примерно 77% из них могут похвастаться отсутствием отметок об авариях в своей биографии.

Наибольшую долю машин без ДТП показал бренд Changan —80%. Немного отстали Geely и Exeed, у которых по 78% безаварийных авто на вторичном рынке.

Марки Chery и Haval, несмотря на успех модели Jolion, показали общий результат в 75% машин без происшествий. Этот показатель ставит их в один ряд с другими популярными брендами из Поднебесной.

При этом обстановка на дорогах республики остаётся напряжённой. За 10 месяцев 2025 года в Башкирии случилось около 2,3 тысячи аварий, в которых погибли 340 человек. По числу жертв ДТП регион входит в топ-4 по России.

Ранее «Ньюс-Баш» сообщал, что Уфа является абсолютным лидером по числу ДТП в регионе. Также отмечалось, что подержанные китайские автомобили, несмотря на популярность, дешевеют быстрее других марок.

Несмотря на локальные успехи, доля китайских брендов на российском авторынке впервые за пять лет показала снижение до 54% к концу 2025 года. Тем не менее в Башкирии спрос на подержанные авто из КНР продолжает расти, особенно на марки Haval и Changan.

