Дорожное ноу-хау: в Башкирии мост починили травой и землёй

В башкирском селе Байкибашево дыры на аварийном мосту залатали землёй и травой. Местные жители боятся обрушения, а власти уверяют, что всё под контролем

В Башкирии дорожники, кажется, освоили новые, крайне экологичные методы ремонта. По данным портала UTV, в Караидельском районе аварийный мост решили привести в порядок с помощью подручных материалов — земли и травы.

Речь идёт о переправе в селе Байкибашево. Местные жители уже давно бьют тревогу, опасаясь, что конструкция, которая дышит на ладан, однажды просто рухнет. После их обращений к главе региона на место действительно прибыли рабочие. Правда, вместо бетона и арматуры они использовали грунт и дёрн, которыми просто засыпали ямы.

В республиканском Управлении дорожного хозяйства поспешили успокоить сельчан. По их заявлению, никакой опасности обрушения на 12 июля нет, а в ситуации они разбираются. Жителям остаётся лишь верить на слово.

Такой ремонт — словно подорожник, приложенный к серьёзной ране. И это не единичный случай дорожного абсурда в регионе. Издание напоминает и о других проблемных объектах, где ремонт либо затягивается, как на Уфимском мосту, либо вовсе не начинается, как на Бельском в Ишимбае.

На фоне таких историй особенно контрастно выглядят официальные цифры. Например, на ремонт моста через реку Уршак на загруженной трассе Уфа — Оренбург в 2025 году выделено почти 160 миллионов рублей из федерального бюджета. А реконструкция только одного старого Затонского моста в Уфе предварительно оценивается в 9,2 миллиарда.