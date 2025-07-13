Дорожное ноу-хау: в Башкирии мост починили травой и землёй

В башкирском селе Байкибашево дыры на аварийном мосту залатали землёй и травой. Местные жители боятся обрушения, а власти уверяют, что всё под контролем ©UTV
В Башкирии дорожники, кажется, освоили новые, крайне экологичные методы ремонта. По данным портала UTV, в Караидельском районе аварийный мост решили привести в порядок с помощью подручных материалов — земли и травы.
Речь идёт о переправе в селе Байкибашево. Местные жители уже давно бьют тревогу, опасаясь, что конструкция, которая дышит на ладан, однажды просто рухнет. После их обращений к главе региона на место действительно прибыли рабочие. Правда, вместо бетона и арматуры они использовали грунт и дёрн, которыми просто засыпали ямы.
В республиканском Управлении дорожного хозяйства поспешили успокоить сельчан. По их заявлению, никакой опасности обрушения на 12 июля нет, а в ситуации они разбираются. Жителям остаётся лишь верить на слово.
Такой ремонт — словно подорожник, приложенный к серьёзной ране. И это не единичный случай дорожного абсурда в регионе. Издание напоминает и о других проблемных объектах, где ремонт либо затягивается, как на Уфимском мосту, либо вовсе не начинается, как на Бельском в Ишимбае.
- Это единичный случай или с мостами в Башкирии системные проблемы?
К сожалению, это не единичный инцидент, а скорее симптом более крупной проблемы. Жители республики регулярно сообщают о проблемных мостах. Например, в том же Караидельском районе на мосту через залив Золотарева образовался опасный провал по технологическому шву. В Ишимбае жаловались на затягивание ремонта Бельского моста, а в Уфе — на проблемы с реконструкцией старого Затонского моста. Это говорит о том, что ситуация с мостом в Байкибашево — часть общей негативной тенденции.
- Почему вообще использовали землю и траву? Не было других материалов?
Это была своего рода кустарная, «временная» мера. После того как местные жители начали активно жаловаться на аварийное состояние моста, рабочие прибыли на место и, не имея, видимо, других ресурсов, просто засыпали самые опасные дыры подручными материалами — грунтом и дёрном. Официальные представители Управления дорожного хозяйства назвали это «подсыпкой для обеспечения безопасного проезда» и пообещали разобраться в ситуации.
- Так этот мост в Байкибашево будут нормально ремонтировать?
Конкретных сроков капитального ремонта моста в селе Байкибашево пока не названо. Однако стоит отметить, что в Караидельском районе всё же планируются дорожные работы. Например, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» должен быть отремонтирован мост через реку Мрясимку. Это даёт надежду, что и до других аварийных объектов в районе со временем дойдёт очередь.
- Может, у республики просто нет денег на нормальный ремонт?
Дело не в отсутствии денег как таковых. В 2025 году дорожный фонд Башкирии составляет почти 44 миллиарда рублей, из которых значительная часть — средства республиканского бюджета. На крупные проекты выделяются серьёзные суммы: например, на ремонт моста через Уршак на трассе Уфа — Оренбург направили почти 160 миллионов рублей. Проблема, скорее, в распределении средств и эффективности работы на местах.
- Что делать, если я увидел опасный мост или огромную яму на дороге?
Не стоит молчать. Как советуют сами жители в обсуждениях, в первую очередь о подобном нужно сообщать в экстренные службы по номеру 112. Также в республике существуют и другие каналы для обращений. Например, в Уфе работает сервис «Интерактивная карта ямочного ремонта», куда горожане могут отправлять жалобы. Главное — фиксировать проблему и привлекать к ней внимание.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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