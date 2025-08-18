Дорожная автоматика приносит крупные поступления бюджету Башкирии

Водители Башкирии заплатили с начала года 2,3 млрд рублей штрафов с камер. Разбираемся, почему

За первые семь месяцев 2025 года водители в Башкирии получили штрафы с дорожных камер на общую сумму 2,287 млрд рублей. Это абсолютный рекорд и более чем на миллиард рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Башинформу руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения республиканской ГАИ полковник полиции Артур Чингизов.

Такой резкий рост в ведомстве объясняют двумя основными причинами.

Во-первых, с 1 января 2025 года по всей России были повышены штрафы за нарушения правил дорожного движения. Во-вторых, в республике стало значительно больше камер: 56 новых комплексов автоматической фиксации установили на перекрестках в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском.

По данным ГАИ, камеры устанавливают на участках с высокой аварийностью. Сообщается, что именно на этих перекрестках в прошлом году количество ДТП выросло на 17%. Власти считают, что усиление контроля поможет сделать дороги безопаснее и снизить число аварий.