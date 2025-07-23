Дорогу к аэропорту Уфы будут «латать» три года за треть миллиарда рублей

Власти Уфы ищут подрядчика, который за 300 миллионов рублей отремонтирует главную дорогу в аэропорт. Работы растянутся на три года

Главную дорогу Уфы, ведущую в аэропорт, снова ждёт масштабное обновление. На портале госзакупок появился лот на 300 миллионов рублей, чтобы подлатать асфальт на этой многострадальной трассе.

Ремонт запланировали растянуть на три года. Первый этап стартует после подписания контракта и продлится до декабря 2025-го, а финальные штрихи нанесут только к концу августа 2027 года. Подрядчику предстоит обновить изношенный верхний слой асфальта, нанести разметку и выполнить другие косметические работы на площади 122 тысячи квадратных метров.

Причина такого пристального внимания к дороге проста — она буквально задыхается от трафика. Эта магистраль является не только воротами в город для гостей, но и важнейшим выходом на Оренбургское шоссе и трассу М-5 «Урал».

Финансировать ремонт будут сообща — из бюджетов Уфы и республики. Заявки от желающих освоить почти треть миллиарда принимают до августа.

От исполнителя потребуют двухлетнюю гарантию на асфальт и год на разметку. Если за это время на дороге появятся дефекты, устранять их придётся за свой счёт.