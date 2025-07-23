Дорогу к аэропорту Уфы будут «латать» три года за треть миллиарда рублей

Власти Уфы ищут подрядчика, который за 300 миллионов рублей отремонтирует главную дорогу в аэропорт. Работы растянутся на три года ©Imagen
Главную дорогу Уфы, ведущую в аэропорт, снова ждёт масштабное обновление. На портале госзакупок появился лот на 300 миллионов рублей, чтобы подлатать асфальт на этой многострадальной трассе.
Ремонт запланировали растянуть на три года. Первый этап стартует после подписания контракта и продлится до декабря 2025-го, а финальные штрихи нанесут только к концу августа 2027 года. Подрядчику предстоит обновить изношенный верхний слой асфальта, нанести разметку и выполнить другие косметические работы на площади 122 тысячи квадратных метров.
Причина такого пристального внимания к дороге проста — она буквально задыхается от трафика. Эта магистраль является не только воротами в город для гостей, но и важнейшим выходом на Оренбургское шоссе и трассу М-5 «Урал».
Финансировать ремонт будут сообща — из бюджетов Уфы и республики. Заявки от желающих освоить почти треть миллиарда принимают до августа.
От исполнителя потребуют двухлетнюю гарантию на асфальт и год на разметку. Если за это время на дороге появятся дефекты, устранять их придётся за свой счёт.
- Почему дорогу ремонтируют так часто? Разве не могут сделать её раз и навсегда?
Всё дело в чудовищной нагрузке на эту трассу. По данным управления дорожного хозяйства, дорога Уфа — Аэропорт является абсолютным рекордсменом по транспортному потоку — здесь ежедневно проезжает до 160 тысяч автомобилей. Для сравнения, федеральные нормативы требуют менять верхние слои асфальта каждые два года на дорогах, где проезжает более 20 тысяч машин на полосу. Эта трасса превышает норматив в разы, поэтому и изнашивается быстрее.
- Сколько конкретно заплатят Уфа и республика за этот ремонт?
Финансирование разделили неравномерно по годам. В 2025 году республика выделит 122,6 млн рублей, город — только 35,8 млн рублей. В 2026 году ситуация кардинально поменяется: Башкирия даст 15,4 млн рублей, а Уфа — 61,9 млн рублей. Финальный 2027 год полностью ляжет на плечи муниципалитета — он выделит все 100 млн рублей. Такое распределение объясняется различными возможностями бюджетов в разные периоды.
- А что было до этого? Когда последний раз ремонтировали дорогу?
История с ремонтом этой дороги довольно печальная. По данным администрации Уфы, последний серьёзный ремонт муниципального участка проводился в 2021 году, при этом работы по полной замене асфальта тогда выполнены не были. А в июле 2025 года власти города даже признались жителям в отсутствии средств на ремонт: «На июль 2025 года все имеющиеся лимиты финансирования распределены, свободные средства на проведение работ по ремонту дороги Уфа-Аэропорт отсутствуют».
- Что за новые технологии будут использовать для повышения износостойкости?
Дорожные службы активно тестируют современные материалы. Хорошие результаты показал щебеночно-мастичный асфальт, при производстве которого используется прочный щебень особой формы и битум с высокими показателями устойчивости к нагрузкам. Этот материал позволяет увеличить межремонтные интервалы даже на самых загруженных магистралях.
- На каком месте эта дорога в планах властей? Она приоритетная?
Судя по масштабам финансирования, да. Из общего дорожного фонда Башкирии в 2025 году, который составляет почти 44 миллиарда рублей, на эту единственную трассу выделяется 300 миллионов — весьма солидная доля. Для сравнения, на ремонт дорог к садовым товариществам по всей республике в этом году предусмотрели 150 млн рублей.
- Этот ремонт как-то связан с планами строительства Южного обхода Уфы?
Да, есть связь. Строительство Южного обхода предполагает на первом этапе создание прямого выезда на трассу Уфа — Аэропорт через новый вантовый мост. Однако стоимость всего проекта обхода оценивается в 43 миллиарда рублей, и его реализация возможна только при получении федеральных средств. Пока же властям приходится латать существующую дорогу, которая остаётся единственной нормальной артерией к аэропорту.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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