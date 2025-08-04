Дороги Башкирии признали лучшими в Приволжье и одними из лучших в России

Башкирия поднялась на 16-е место во всероссийском рейтинге качества дорог, став абсолютным лидером в Приволжье. Республика обошла даже Татарстан, а почти 70% местных трасс отвечают нормативам. ©glavarb.ru
Башкирия улучшила свои позиции в свежем рейтинге качества дорог, который ежегодно составляет «РИА Рейтинг». Республика заняла 16-е место среди всех регионов России, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом.
По данным на конец 2024 года, 68,6% автомобильных дорог регионального и местного значения в Башкирии отвечают нормативным требованиям. Это на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее.
Самое важное достижение — Башкирия стала безоговорочным лидером по этому показателю во всём Приволжском федеральном округе. Ближайшие соседи, Пермский край (65,5%) и Татарстан (65,4%), остались позади. Этот результат заметно выше и среднего по стране, где нормативным требованиям соответствуют лишь 54,8% дорог.
Безусловным лидером всероссийского рейтинга остаётся Москва, где, по официальным данным, все 100% дорог в идеальном состоянии. В тройку лучших также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%).
А вот в конце списка оказались Архангельская область (всего 16,9% качественных дорог), Кировская область (27,9%) и Волгоградская область (28,9%).
- Какие факторы способствуют улучшению дорожной сети в Башкирии?
Ключевую роль в улучшении дорог играет национальный проект «Безопасные качественные дороги». За последние шесть лет в рамках этого проекта в республике было построено, реконструировано и отремонтировано свыше 1760 км дорог и около 1500 погонных метров мостов. Только в 2024 году на ремонт, строительство и реконструкцию дорог и мостов из Дорожного фонда республики было выделено 38,6 млрд рублей, из которых 4,1 млрд поступили из федерального бюджета.
- Какие крупнейшие дорожные проекты были реализованы в регионе в 2024 году?
В 2024 году в Башкирии были завершены несколько знаковых проектов:
Восточный выезд из Уфы: Запущено движение по этому сложному инженерному объекту протяженностью 13,9 км.
Трасса М-12 «Восток»: Открыт новый участок федеральной трассы на территории Башкирии.
Реконструкция дороги Бирск — Тастуба — Сатка: Обновлен участок длиной 40,6 км.
Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе: Открыто движение по всем четырем полосам моста.
- Существуют ли программы, нацеленные на ремонт самых проблемных дорог, на которые часто жалуются жители?
Да, в республике по инициативе главы региона Радия Хабирова действует специальная программа ремонта так называемых «фонящих» дорог. Это участки, по которым поступает наибольшее количество обращений от граждан. В 2024 году на ремонт таких дорог было выделено 4,88 млрд рублей.
- Как улучшение качества дорог влияет на безопасность движения?
Улучшение дорожной инфраструктуры способствует снижению аварийности. По итогам 2024 года в регионе удалось добиться снижения числа погибших в ДТП до 397 человек, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 550 человек. Однако, по данным за 10 месяцев 2024 года, при общем снижении количества аварий наблюдался рост числа жертв. Основными причинами трагедий остаются низкая дисциплина водителей, в том числе выезд на встречную полосу и управление автомобилем в нетрезвом виде.
- Каковы показатели качества для дорог в городских агломерациях и на опорной сети?
Показатели для ключевых дорожных артерий выше среднего по республике. По итогам 2024 года доля дорог в городских агломерациях, соответствующая нормативам, превысила 86,3%. Для региональной опорной дорожной сети этот показатель составил 70,08%.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.