Дороги Башкирии признали лучшими в Приволжье и одними из лучших в России

Башкирия поднялась на 16-е место во всероссийском рейтинге качества дорог, став абсолютным лидером в Приволжье. Республика обошла даже Татарстан, а почти 70% местных трасс отвечают нормативам.

Башкирия улучшила свои позиции в свежем рейтинге качества дорог, который ежегодно составляет «РИА Рейтинг». Республика заняла 16-е место среди всех регионов России, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

По данным на конец 2024 года, 68,6% автомобильных дорог регионального и местного значения в Башкирии отвечают нормативным требованиям. Это на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Самое важное достижение — Башкирия стала безоговорочным лидером по этому показателю во всём Приволжском федеральном округе. Ближайшие соседи, Пермский край (65,5%) и Татарстан (65,4%), остались позади. Этот результат заметно выше и среднего по стране, где нормативным требованиям соответствуют лишь 54,8% дорог.

Безусловным лидером всероссийского рейтинга остаётся Москва, где, по официальным данным, все 100% дорог в идеальном состоянии. В тройку лучших также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%).

А вот в конце списка оказались Архангельская область (всего 16,9% качественных дорог), Кировская область (27,9%) и Волгоградская область (28,9%).