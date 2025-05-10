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Дорога в Башкирии провалилась на 4 метра

©"Честный репортаж"

На дороге Чекмагуш-Бакалы внезапно прямо посреди асфальта образовалась яма глубиной в несколько метров. Местные инспекторы ГАИ первыми заметили опасность и оперативно огородили участок.

«Честный репортаж» пишет, что провал уходит под землю на 3-4 метра. Пока никто не пострадал, но представьте, если бы кто-то на скорости влетел в такой сюрприз от природы.

яма на дороге
©»Честный репортаж»

На место уже выехали специалисты, которые выяснят причины внезапного обвала. По предварительным данным, речь может идти о карстовых процессах или размытии грунта подземными водами.

Водителям в районе настоятельно рекомендуем снизить скорость и быть предельно внимательными.

А пока думаем, может, это не яма, а портал в параллельный мир, где дороги ровные, а бензин дешевый?

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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