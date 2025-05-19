Главная » Дороги и транспорт
11

Дорога-призрак появилась в Башкирии

©News-bash

Получили видео от жителей Иглинского района Башкирии. Люди в отчаянии — дорога в селе Тавтиманово превратилась в полосу препятствий из ям, но чинить её никто не собирается.

И знаете почему? По документам этой дороги… просто не существует. Хотя каждый день по ней ездят десятки машин к домам и трём СНТ.

Когда жители обратились к местным властям, им выдали гениальный лайфхак — скиньтесь и отремонтируйте сами. Ну а что такого, всего-то несколько миллионов.

В дождь эта «дорога» превращается в месиво из грязи и отчаяния. Легковушки еле проползают, застревая в ямах. Садоводы платить за ремонт отказываются — слишком дорого для сезонного удовольствия.

RuTube

После шумихи в администрации Тавтимановского сельсовета заявили нашим коллегам из UTV, что вот-вот поставят дорогу на кадастровый учёт. Глава муниципалитета Анастасия Салимова даже признала, что дорожке нужен ремонтик. А вот почему всё это время трасса была бесхозной — загадочно промолчала.

Классика российской глубинки: дорога есть, но её как бы нет. Едешь по ней — и сам становишься призраком в глазах чиновников.

Иглинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.