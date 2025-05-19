Получили видео от жителей Иглинского района Башкирии. Люди в отчаянии — дорога в селе Тавтиманово превратилась в полосу препятствий из ям, но чинить её никто не собирается.

И знаете почему? По документам этой дороги… просто не существует. Хотя каждый день по ней ездят десятки машин к домам и трём СНТ.

Когда жители обратились к местным властям, им выдали гениальный лайфхак — скиньтесь и отремонтируйте сами. Ну а что такого, всего-то несколько миллионов.

В дождь эта «дорога» превращается в месиво из грязи и отчаяния. Легковушки еле проползают, застревая в ямах. Садоводы платить за ремонт отказываются — слишком дорого для сезонного удовольствия.

После шумихи в администрации Тавтимановского сельсовета заявили нашим коллегам из UTV, что вот-вот поставят дорогу на кадастровый учёт. Глава муниципалитета Анастасия Салимова даже признала, что дорожке нужен ремонтик. А вот почему всё это время трасса была бесхозной — загадочно промолчала.

Классика российской глубинки: дорога есть, но её как бы нет. Едешь по ней — и сам становишься призраком в глазах чиновников.