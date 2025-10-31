0
2 часа
Дороги и транспорт

Будут платить сами: в России предложили штрафовать инспекторов ДПС за необоснованные протоколы

В Госдуме предложили ввести штрафы для должностных лиц, которые выписывают незаконные штрафы по данным с камер. Это защитит водителей от необоснованных взысканий.
инспекторы ГАИ
©Госавтоинспекция Башкирии

В Госдуму внесли законопроект для защиты водителей от незаконных штрафов. Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц, которые подписывают ошибочные постановления. Размер штрафа для инспектора будет равен сумме, выписанной водителю, но не менее 5 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Эта мера коснется ситуаций, когда на фото или видео с камеры очевидно нет нарушения. Например, если камера зафиксировала тень от машины, автомобиль на эвакуаторе или чужое транспортное средство.

Авторы законопроекта отмечают, что водители часто получают необоснованные штрафы. Должностные лица подписывают такие постановления, рассчитывая, что водитель не будет оспаривать взыскание и просто его оплатит.

«Проект федерального закона… разработан в целях защиты прав владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Новый закон должен повысить дисциплину чиновников и сократить число ошибочных штрафов.

Инициатива разработана межфракционной группой депутатов. В неё вошли Ярослав Нилов (ЛДПР), Дмитрий Свищев (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ) и Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Проблема необоснованных штрафов с камер автоматической фиксации существует давно. Водители регулярно сообщают о постановлениях, выписанных за блики фар, тень на дороге или ошибки в распознавании номеров. Сегодня процедура обжалования требует от водителя времени и усилий, поэтому многие предпочитают оплатить небольшой штраф, даже если не согласны с ним.

