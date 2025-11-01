Без страховки не поедешь: с 1 ноября ужесточилось наказание за отсутствия полиса ОСАГО

С 1 ноября в России выросли штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Повторное нарушение в течение года обойдётся до 5 тысяч рублей. Автоматическую фиксацию камерами пока отложили.

С первого дня ноября для российских автомобилистов изменились некоторые правила: теперь езда без действующего полиса ОСАГО ощутимее ударит по кошельку.

Новые штрафы за забывчивость

За первое нарушение, если вас остановит инспектор, придётся заплатить 800 рублей. А вот если попасться повторно в течение года, наказание рублём станет куда серьёзнее — от 3 до 5 тысяч. Сумму будет определять сотрудник ГИБДД на месте.

Почему камеры за отсутствие ОСАГО пока не штрафуют

Идею с тотальным контролем через дорожные камеры пока поставили на паузу. Власти вовремя сообразили, что система может устроить водителям настоящий «штрафной дождь», выписывая квитанции за каждый проезд под объективом. Это привело бы к массовым и несправедливым взысканиям.

Депутаты оперативно отреагировали на возможную проблему и уже подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Главная идея — ограничить наказание одним штрафом в сутки за повторное нарушение, независимо от того, сколько раз автомобиль попал в объективы камер.

Так что пока выявлять водителей без страховки продолжат инспекторы ГИБДД по старинке — при остановке на дороге. Автоматизированные системы заработают в полную силу только после того, как законодательные изменения будут приняты.

Что будет дальше

Стоит отметить, что законопроект об ограничении штрафов одним в сутки был внесён в Госдуму ещё в сентябре 2025 года. По оценкам экспертов, эта мера считается довольно мягкой, ведь в России без полиса ОСАГО ездят примерно 3–4 миллиона автомобилистов.

Внедрение камерной фиксации планируется в два этапа. Сначала система будет проверять наличие страховки только у тех, кто уже совершил другое нарушение ПДД. На втором этапе под проверку попадёт каждый автомобиль в потоке, даже если он ничего не нарушил.

Кроме того, с 1 ноября у Федеральной налоговой службы появилось право списывать задолженности по транспортному налогу напрямую со счетов граждан без решения суда, что стало ещё одним важным нововведением для всех автовладельцев.