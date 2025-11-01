0
2 часа
Дороги и транспорт

Без страховки не поедешь: с 1 ноября ужесточилось наказание за отсутствия полиса ОСАГО

С 1 ноября в России выросли штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Повторное нарушение в течение года обойдётся до 5 тысяч рублей. Автоматическую фиксацию камерами пока отложили.
водительские права и ключи от автомобиля на столе
С первого дня ноября для российских автомобилистов изменились некоторые правила: теперь езда без действующего полиса ОСАГО ощутимее ударит по кошельку.

Содержание
  1. Новые штрафы за забывчивость
  2. Почему камеры за отсутствие ОСАГО пока не штрафуют
  3. Что будет дальше

Новые штрафы за забывчивость

За первое нарушение, если вас остановит инспектор, придётся заплатить 800 рублей. А вот если попасться повторно в течение года, наказание рублём станет куда серьёзнее — от 3 до 5 тысяч. Сумму будет определять сотрудник ГИБДД на месте.

Почему камеры за отсутствие ОСАГО пока не штрафуют

Идею с тотальным контролем через дорожные камеры пока поставили на паузу. Власти вовремя сообразили, что система может устроить водителям настоящий «штрафной дождь», выписывая квитанции за каждый проезд под объективом. Это привело бы к массовым и несправедливым взысканиям.

Депутаты оперативно отреагировали на возможную проблему и уже подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Главная идея — ограничить наказание одним штрафом в сутки за повторное нарушение, независимо от того, сколько раз автомобиль попал в объективы камер.

Так что пока выявлять водителей без страховки продолжат инспекторы ГИБДД по старинке — при остановке на дороге. Автоматизированные системы заработают в полную силу только после того, как законодательные изменения будут приняты.

Что будет дальше

Стоит отметить, что законопроект об ограничении штрафов одним в сутки был внесён в Госдуму ещё в сентябре 2025 года. По оценкам экспертов, эта мера считается довольно мягкой, ведь в России без полиса ОСАГО ездят примерно 3–4 миллиона автомобилистов.

Внедрение камерной фиксации планируется в два этапа. Сначала система будет проверять наличие страховки только у тех, кто уже совершил другое нарушение ПДД. На втором этапе под проверку попадёт каждый автомобиль в потоке, даже если он ничего не нарушил.

Кроме того, с 1 ноября у Федеральной налоговой службы появилось право списывать задолженности по транспортному налогу напрямую со счетов граждан без решения суда, что стало ещё одним важным нововведением для всех автовладельцев.

