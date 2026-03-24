Бензин в Башкирии дорожает вторую неделю подряд

С 24 марта на АЗС «Башнефть-Розница» в Башкортостане подорожали бензин АИ-92 и АИ-95 — это седьмое повышение с начала года.
С 24 марта на заправках «Башнефть-Розница» в Башкортостане в седьмой раз с начала 2026 года выросли цены на топливо.

Бензин марок АИ-92 и АИ-92 ATUM подорожал на 30 копеек — теперь литр стоит 61,45 и 62,8 рубля соответственно. Аналогичное подорожание коснулось АИ-95 и АИ-95 ATUM: стоимость достигла 65,45 и 66,7 рубля за литр. Цены на АИ-100 и зимнюю солярку остались без изменений.

Предыдущее повышение произошло неделю назад — 17 марта, когда на те же 30 копеек подорожали все виды бензина.

Напомним, автотопливо в Башкирии в начале 2026 года дорожает вдвое быстрее, чем годом ранее. По данным Башстата, литр АИ-92 в феврале 2026 года стоил в среднем 61,17 рубля — на 2,72% больше, чем в декабре 2025 года, а АИ-95 достиг 65,95 рубля (+2,65%).

За весь 2025 год «Башнефть» повышала цены на различные виды топлива 29 раз. По итогам года бензин в республике подорожал более чем на 10% — марки АИ-92 и АИ-95 прибавили свыше 10,1%, а дизельное топливо подорожало на 9,17%. Как сообщал РБК Уфа, с 1 января 2026 года стоимость АИ-100 выросла сразу на 1 рубль 40 копеек, а зимний дизель — на 1 рубль 20 копеек.

По прогнозам экспертов, в 2026 году рост цен на топливо составит 10–12%, а литр АИ-95 может достичь 70–73 рублей. При этом топливо в Башкортостане, по данным Росстата, остаётся одним из наиболее доступных в Приволжском федеральном округе.

Похожие записи
0
23.03.2026
Новости

Бензин в Башкирии дорожает вдвое быстрее, чем год назад: данные Башстата

заправочный пистолет в баке автомобиля
Башстат опубликовал статистику цен на топливо за февраль 2026 года. Все марки бензина и дизель выросли в цене на 1,7–3% с начала года — это почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года.
0
17.03.2026
Новости

«Башнефть» в шестой раз с начала года повысила цены на бензин в Башкирии

заправочные пистолеты
С 17 марта на заправках «Башнефть-Розница» бензин подорожал на 30 копеек — это шестое повышение с начала 2026 года. Публикуем актуальные цены на все марки топлива.
-2
01.03.2026
Новости

Весеннее обострение цен: «Башнефть» в четвертый раз за год повысила цены на топливо

заправочный пистолет в баке автомобиля
С 1 марта на заправках «Башнефти» в Башкирии бензин подорожал на 30–50 копеек. Несмотря на регулярный рост цен с начала 2026 года, топливо в республике остается одним из самых дешевых в ПФО.
0
03.02.2026
Экономика

Башкирия в середнячках: сколько бензина может купить среднестатистический житель республики

заправочный пистолет в баке автомобиля
Башкортостан занял 43-е место в рейтинге доступности бензина по России. На среднюю зарплату местного жителя можно купить чуть больше тысячи литров АИ-92.
0
30.01.2026
Новости

АИ-95 уже по 65,25 рубля: Росстат зафиксировал новый рост цен на топливо в Башкирии

заправочный пистолет в баке автомобиля
Опубликованы данные еженедельного мониторинга цен на АЗС региона. Статистика фиксирует удорожание популярных марок бензина и дизельного топлива.
