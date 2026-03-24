Бензин в Башкирии дорожает вторую неделю подряд

С 24 марта на АЗС «Башнефть-Розница» в Башкортостане подорожали бензин АИ-92 и АИ-95 — это седьмое повышение с начала года.

С 24 марта на заправках «Башнефть-Розница» в Башкортостане в седьмой раз с начала 2026 года выросли цены на топливо.

Бензин марок АИ-92 и АИ-92 ATUM подорожал на 30 копеек — теперь литр стоит 61,45 и 62,8 рубля соответственно. Аналогичное подорожание коснулось АИ-95 и АИ-95 ATUM: стоимость достигла 65,45 и 66,7 рубля за литр. Цены на АИ-100 и зимнюю солярку остались без изменений.

Предыдущее повышение произошло неделю назад — 17 марта, когда на те же 30 копеек подорожали все виды бензина.

Напомним, автотопливо в Башкирии в начале 2026 года дорожает вдвое быстрее, чем годом ранее. По данным Башстата, литр АИ-92 в феврале 2026 года стоил в среднем 61,17 рубля — на 2,72% больше, чем в декабре 2025 года, а АИ-95 достиг 65,95 рубля (+2,65%).

За весь 2025 год «Башнефть» повышала цены на различные виды топлива 29 раз. По итогам года бензин в республике подорожал более чем на 10% — марки АИ-92 и АИ-95 прибавили свыше 10,1%, а дизельное топливо подорожало на 9,17%. Как сообщал РБК Уфа, с 1 января 2026 года стоимость АИ-100 выросла сразу на 1 рубль 40 копеек, а зимний дизель — на 1 рубль 20 копеек.

По прогнозам экспертов, в 2026 году рост цен на топливо составит 10–12%, а литр АИ-95 может достичь 70–73 рублей. При этом топливо в Башкортостане, по данным Росстата, остаётся одним из наиболее доступных в Приволжском федеральном округе.