0
1 час
Дороги и транспорт

«Башнефть» начала компенсировать ремонт заглохших после заправки автомобилей

«Башнефть» начала выплачивать компенсации водителям, чьи машины сломались после заправки в Шакше. Об этом пострадавший рассказал каналу «Честный Репортаж».
заправочный пистолет в баке автомобиля
©Ньюс-Баш

Владелец нового китайского кроссовера получил от компании полную сумму на восстановление автомобиля. Машина заглохла на трассе сразу после выезда с АЗС: из строя вышли бензонасос и комплектующие.

RuTube
©Честный репортаж / Телеграм

Представители компании пообещали возместить убытки и другим водителям. Проблема коснулась более десяти человек, которые в конце ноября заправляли автомобили бензином АИ-92 на станции по улице Угловой, 2к1. Сценарий у всех одинаковый: мотор глохнет через пару километров, эвакуатор, автосервис.

Диагностика показала причину поломок — вода в топливной системе. На станции произошла разгерметизация оборудования, и в резервуар с бензином попала влага. Ущерб у всех разный, зависит от модели машины и стоимости запчастей, но компания подтвердила готовность платить.

Ситуация с качеством топлива наложилась на колебания цен. В ноябре в Башкирии впервые за полтора года бензин подешевел, хоть и всего на 13 копеек. Статистика зафиксировала снижение стоимости после длительного роста.

До этого водители сталкивались только с повышением тарифов. В октябре средняя цена литра топлива в регионе превысила 60 рублей. Теперь автовладельцам приходится следить не только за ценником на табло, но и за рисками попасть на ремонт двигателя.

Похожие записи
0
14.12.2025
Советы

Сосед залил квартиру — адвокат объяснил, как получить компенсацию

женщина с мужчиной сидят на диване и смотрят на ужи воды на полу
Адвокат московской коллегии «Советник-Центр» Александр Шиманский рассказал изданию «Прайм» о порядке действий при затоплении квартиры и способах получить компенсацию с виновника.
0
25.11.2025
Новости

«Золотой» дизель и 27-й удар по кошельку: «Башнефть» снова повысила цены, народ просит о пощаде

заправочные пистолеты
Очередной неприятный сюрприз ждал водителей Башкирии этим утром: пока чиновники рапортуют о «стабильности», цены на топливо пробили очередной психологический потолок.
0
21.11.2025
Новости

Российские абоненты начали судиться с операторами из-за проблем с мобильной связью

смартфон лежит на столе
В России зарегистрирован иск к сотовому оператору из-за регулярного отсутствия мобильного интернета. Истцы требуют восстановить услугу и выплатить 100 000 рублей.
0
19.11.2025
Новости

За увольнение «по собственному желанию» заплатят трижды: в России предложили новый способ защиты работников

купюры номиналом 5000 рублей
Российские работники, столкнувшиеся с давлением со стороны руководства с целью увольнения, могут получить право на специальную денежную компенсацию. С такой инициативой, направленной на борьбу с так называемыми
0
18.11.2025
Экономика

В Башкирии топливо подорожало в десятый раз за осень

заправочный пистолет в баке автомобиля
В Башкирии с 18 ноября вновь выросли розничные цены на автомобильное топливо на заправках сети «Башнефть-Розница». Наиболее значительно, на 50 копеек за литр, подорожало зимнее дизельное топливо, сообщает РБК-Уфа.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.