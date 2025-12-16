«Башнефть» начала компенсировать ремонт заглохших после заправки автомобилей

«Башнефть» начала выплачивать компенсации водителям, чьи машины сломались после заправки в Шакше. Об этом пострадавший рассказал каналу «Честный Репортаж».

Владелец нового китайского кроссовера получил от компании полную сумму на восстановление автомобиля. Машина заглохла на трассе сразу после выезда с АЗС: из строя вышли бензонасос и комплектующие.

©Честный репортаж / Телеграм

Представители компании пообещали возместить убытки и другим водителям. Проблема коснулась более десяти человек, которые в конце ноября заправляли автомобили бензином АИ-92 на станции по улице Угловой, 2к1. Сценарий у всех одинаковый: мотор глохнет через пару километров, эвакуатор, автосервис.​

Диагностика показала причину поломок — вода в топливной системе. На станции произошла разгерметизация оборудования, и в резервуар с бензином попала влага. Ущерб у всех разный, зависит от модели машины и стоимости запчастей, но компания подтвердила готовность платить.​

Ситуация с качеством топлива наложилась на колебания цен. В ноябре в Башкирии впервые за полтора года бензин подешевел, хоть и всего на 13 копеек. Статистика зафиксировала снижение стоимости после длительного роста.​

До этого водители сталкивались только с повышением тарифов. В октябре средняя цена литра топлива в регионе превысила 60 рублей. Теперь автовладельцам приходится следить не только за ценником на табло, но и за рисками попасть на ремонт двигателя.