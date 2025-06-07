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Башкирские перевозчики игнорируют проблемный маршрут в Уфимском районе

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О проблемах с транспортом в Уфимском районе сообщает Минтранс региона. Маршрут №136 «Акманай – Уфа (Белореченский)» через поселок Лекаревка снова остался без перевозчика.

Населенный пункт и окружающие садовые товарищества фактически отрезаны от центра. Единственный автобус №164 не справляется с потоком желающих добраться до города. Альтернативная остановка находится в двух с половиной километрах от поселка.

Ведомство регулярно объявляет конкурсы на обслуживание направления. По планам, здесь должны работать четыре маршрутки: три малых автобуса и один средней вместимости. Тарифы свободные, работать нужно круглый год.

Однако бизнес упорно избегает этого предложения. 18 апреля завершился очередной открытый конкурс, но ни одной заявки не поступило. Жители более десятка садовых некоммерческих товариществ продолжают мучиться с транспортом.

Власти обещают повторить попытку в третьем квартале. Возможно, к осени найдется смельчак, готовый связаться с проблемным маршрутом.

В 2025 году жители Уфы продолжают сталкиваться с серьезными проблемами общественного транспорта. Особенно остро стоит вопрос с маршрутами из отдаленных районов, таких как Черниковка в Сипайлово, где альтернативы частным перевозчикам практически отсутствуют. Местные жители жалуются, что государственные автобусы ездят редко, долго и не принимают транспортную карту «Алга».

Минтранс перевозчики
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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