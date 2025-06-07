Башкирские перевозчики игнорируют проблемный маршрут в Уфимском районе

О проблемах с транспортом в Уфимском районе сообщает Минтранс региона. Маршрут №136 «Акманай – Уфа (Белореченский)» через поселок Лекаревка снова остался без перевозчика.

Населенный пункт и окружающие садовые товарищества фактически отрезаны от центра. Единственный автобус №164 не справляется с потоком желающих добраться до города. Альтернативная остановка находится в двух с половиной километрах от поселка.

Ведомство регулярно объявляет конкурсы на обслуживание направления. По планам, здесь должны работать четыре маршрутки: три малых автобуса и один средней вместимости. Тарифы свободные, работать нужно круглый год.

Однако бизнес упорно избегает этого предложения. 18 апреля завершился очередной открытый конкурс, но ни одной заявки не поступило. Жители более десятка садовых некоммерческих товариществ продолжают мучиться с транспортом.

Власти обещают повторить попытку в третьем квартале. Возможно, к осени найдется смельчак, готовый связаться с проблемным маршрутом.