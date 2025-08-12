Главная » Дороги и транспорт
Башкирия улучшила позиции в рейтинге дорожной безопасности регионов РФ

Башкирия оказалась в десятке лучших регионов РФ по безопасности на дорогах, заняв 8-е место.
Башкирия укрепила свои позиции в списке самых безопасных для водителей регионов России. Согласно свежему исследованию «РИА Новости», республика оказалась на восьмой строчке из 89, уверенно войдя в почётную первую десятку.

За полгода в регионе зафиксировали 61,9 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. Этот результат позволил подняться с прошлогоднего девятого места.

Лучшие показатели в ПФО также у Оренбургской области и Мордовии. А вот Татарстану до нас далеко — он только на 42-й позиции. В аутсайдерах округа — Кировская, Пензенская области и Марий Эл.

Абсолютным лидером всероссийского рейтинга стала Чечня, где на 100 тысяч машин пришлось всего 13,9 аварий. В тройку лучших также вошли Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

На другом конце списка — Тыва, где аварийность просто зашкаливает (379,6). Компанию ей в последней десятке составили Костромская и Омская области, а также Калмыкия.

В целом по стране ситуация тоже немного улучшается. Число аварий с пострадавшими за полгода снизилось на 0,7%, а погибших стало меньше на 2,8%. Позитивная динамика наблюдается в большинстве регионов.

