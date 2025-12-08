«Башавтотранс» отказался переводить маршрут №74 в Уфе на круглосуточный режим

Представители «Башавтотранса» прокомментировали обращение жителей Уфы о переводе автобусного маршрута №74 на круглосуточный режим работы. Инициативная группа уфимцев просила продлить график движения, поскольку маршрут проходит через железнодорожный вокзал, куда пассажиры приезжают в том числе ночью.

В компании сообщили, что не поддержали предложение о запуске ночных рейсов. Перевозчик указал на две ключевые причины: существенные дополнительные расходы и отсутствие устойчивого пассажиропотока в ночные часы. По оценке специалистов предприятия, эксплуатация автобусов при низкой загрузке не будет оправдана.

«Башавтотранс» отдельно отметил, что действующее расписание сформировано по результатам анализа загрузки маршрутов. Графики согласуют с режимом работы больниц, вузов и предприятий, а также выстраивают с учетом требований к рабочему времени и отдыху водителей. В компании подчеркивают, что расписание должно оставаться экономически обоснованным.

В качестве примера специалисты привели схему движения автобуса №74. Последний рейс отправляется в 22:00, а на остановке «Дзержинского» автобус проходит около 22:45. После завершения рейса машина прибывает на конечную около 00:43 и затем возвращается в парк почти к часу ночи.

Ранее городские власти и профильные ведомства неоднократно указывали на общие трудности в работе общественного транспорта. Среди них — дефицит водителей и высокая нагрузка на имеющийся подвижной состав. Муниципальные структуры отмечают, что нехватка кадров приводит к сокращению числа рейсов и ограничивает возможности для расширения расписания.

Республиканские власти также обращали внимание на финансовые ограничения транспортной отрасли. Руководство региона указывало, что расходы на обновление и обслуживание автобусного парка значительно выросли, а резкое увеличение объема перевозок требует дополнительных бюджетных средств. В этих условиях ведомства заявляют о поэтапном подходе к изменению маршрутной сети.