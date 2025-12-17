0
9 минут
Дороги и транспорт

Автопродление водительских прав в России отменят с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России прекращается действие механизма автоматического продления водительских удостоверений (ВУ). Как сообщают в МВД, временная мера, которая была введена для снижения административной нагрузки, больше не будет применяться. Это означает, что удостоверения со сроком действия, истекающим 1 января 2026 года и позже, станут недействительными в указанную на них дату.
водительские права и ключи от автомобиля на столе
©Ньюс-Баш

Для водителей, чьи права действуют до 31 декабря 2025 года включительно, сохраняется ранее установленное правило. Их документы автоматически продлят на три года, до конца 2028 года. Для всех остальных с 2026 года возвращается стандартная процедура замены: необходимо получить медицинское заключение, оплатить госпошлину и обратиться в подразделение ГИБДД. При этом повторная сдача экзаменов не требуется.

Особое внимание следует уделить тем, кто уже воспользовался автоматическим продлением. Если срок действия вашего удостоверения истек в 2023 году, то предоставленная трехлетняя отсрочка заканчивается в 2026 году. Это означает, что в течение следующего года документ необходимо заменить в обязательном порядке.

Управление автомобилем с просроченным удостоверением влечет за собой серьезные санкции. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, такое нарушение наказывается штрафом в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя может быть эвакуирован на специализированную стоянку. Сама замена ВУ обойдется в 2 000 рублей госпошлины, не считая стоимости медицинской справки.

Ранее «Ньюс-Баш» писал о том, что с 2027 года планируется запуск системы, которая позволит аннулировать водительские права при выявлении у водителя определенных заболеваний. Данные из медучреждений будут поступать в МВД автоматически.

