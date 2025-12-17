Автопродление водительских прав в России отменят с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России прекращается действие механизма автоматического продления водительских удостоверений (ВУ). Как сообщают в МВД, временная мера, которая была введена для снижения административной нагрузки, больше не будет применяться. Это означает, что удостоверения со сроком действия, истекающим 1 января 2026 года и позже, станут недействительными в указанную на них дату.

Для водителей, чьи права действуют до 31 декабря 2025 года включительно, сохраняется ранее установленное правило. Их документы автоматически продлят на три года, до конца 2028 года. Для всех остальных с 2026 года возвращается стандартная процедура замены: необходимо получить медицинское заключение, оплатить госпошлину и обратиться в подразделение ГИБДД. При этом повторная сдача экзаменов не требуется.

Особое внимание следует уделить тем, кто уже воспользовался автоматическим продлением. Если срок действия вашего удостоверения истек в 2023 году, то предоставленная трехлетняя отсрочка заканчивается в 2026 году. Это означает, что в течение следующего года документ необходимо заменить в обязательном порядке.

Управление автомобилем с просроченным удостоверением влечет за собой серьезные санкции. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, такое нарушение наказывается штрафом в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя может быть эвакуирован на специализированную стоянку. Сама замена ВУ обойдется в 2 000 рублей госпошлины, не считая стоимости медицинской справки.

Ранее «Ньюс-Баш» писал о том, что с 2027 года планируется запуск системы, которая позволит аннулировать водительские права при выявлении у водителя определенных заболеваний. Данные из медучреждений будут поступать в МВД автоматически.