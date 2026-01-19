Автомобильные выбросы в Башкирии сократились на 69% за десять лет

В Минприроды представили отчет о состоянии атмосферы: годовые показатели автовыбросов выросли, но в десятилетней перспективе зафиксировано снижение.

Минприроды России опубликовало доклад о состоянии окружающей среды за 2024 год. Автомобили в Башкирии выбросили в атмосферу 139,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это на 4,1% больше, чем в 2023 году, но на 69% меньше уровня 2015 года.

Общие показатели

Суммарный объем вредных веществ в воздухе региона, включая транспорт и промышленность, в 2024 году составил 571,6 тыс. тонн. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Основную нагрузку на экологию по-прежнему дают стационарные источники — заводы и предприятия энергетического сектора. Они выбросили 430,8 тыс. тонн веществ. Промышленность снижает негативное влияние: показатели упали на 3,6% за год и на 0,9% за последние десять лет.

Чем дышали жители в 2024 году

Мониторинг качества воздуха проводили на 20 станциях в пяти городах республики. За год состав выбросов изменился неравномерно.

В регионе вырос объем оксида углерода (на 4 тыс. тонн), твердых веществ (на 1 тыс. тонн) и диоксида серы (на 0,1 тыс. тонн).

При этом экологи зафиксировали снижение по другим позициям. Оксидов азота стало меньше на 0,5 тыс. тонн. Самое заметное сокращение показали локальные очистные сооружения: их выбросы уменьшились сразу на 14,1 тыс. тонн.

Что изменилось за 10 лет

Если сравнивать показатели 2024 года с 2015-м, структура загрязнения трансформировалась. Объемы твердых веществ и оксида углерода упали на 36,1% и 2,5% соответственно. Выбросы от очистных сооружений снизились на 0,7%.

Однако по другим веществам за десятилетие произошел рост. Выбросы оксидов азота увеличились на 37,1%, а диоксида серы — на 22,5%.

Почему статистика резко улучшилась

В целом по России выбросы от автотранспорта сократились до 4,8 млн тонн (–0,8% за год). Резкое падение показателей началось в 2019 году: тогда цифра по стране упала с 15,1 млн до 5,3 млн тонн.

Минприроды объясняет это не только реальной экологичностью машин, но и бюрократией. В ведомстве изменили методику учета оксида углерода от передвижных источников. Вторая причина — рост количества автомобилей на газовом двигателе.

Справка

Автомобили остаются одним из главных источников загрязнения воздуха в крупных городах. Республика Башкортостан — развитый промышленный регион, где вопросы экологии стоят остро.

Федеральный центр регулярно отслеживает ситуацию через доклады «О состоянии и об охране окружающей среды РФ». Документ за 2024 год, опубликованный в конце 2025-го, фиксирует тренды для корректировки нацпроектов, таких как «Экология» и «Чистый воздух». Снижение выбросов от стационарных источников показывает, что модернизация производства дает результат, хоть и медленный.