«Автодор» введет плату на обходах М-12 в Башкирии и Татарстане

РБК Уфа сообщает о планах госкомпании «Автодор» изменить режим проезда на двух отрезках трассы М-12 «Восток». Руководство организации подтвердило намерение перевести данные участки на платную основу после их передачи в доверительное управление.

Платным станет 65-километровый участок в Башкортостане, огибающий населенные пункты Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Аналогичные меры коснутся дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска в соседнем Татарстане. Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко уточнил, что перед запуском системы взимания платы дорожники проведут дооснащение объектов: установят защитные сетки от диких животных и барьерные ограждения.

Ввод тарифов на этих отрезках юридически возможен благодаря наличию бесплатных альтернативных маршрутов через населенные пункты. На остальных частях магистрали М-12, где дублеров нет, проезд останется безвозмездным даже после смены оператора.

Движение по обходу пяти башкирских сел открыли в декабре 2024 года при участии президента Владимира Путина. Данный объект позволил вывести транзитный транспорт за пределы жилых зон Илишевского района. Контракт на реконструкцию трассы и строительство обхода выполняла компания «ДСК „Автобан“», стоимость работ составила 57,15 млрд рублей.

В июле 2025 года также был запущен участок Дюртюли — Ачит, который проходит через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Протяженность башкирского отрезка составляет 140 км, а проезд по нему, согласно установленным правилам, будет платным до конца 2123 года.