0
5 часов
Дороги и транспорт

Авария на подстанции в Уфе изменила маршруты трамваев №5, 10 и 18

В Уфе произошел сбой на тяговой подстанции. Популярные трамвайные маршруты №5, 10 и 18 временно едут в депо. Ремонтники ищут повреждение кабеля.
трамвай едет по рельсам
©rutube

В Уфе из-за сбоя на подстанции встали трамваи, о чём сообщает официальный канал городского транспортного обслуживания. Пассажирам пришлось экстренно менять планы.

Пропал ток на тяговой подстанции, которая обеспечивает энергией несколько ключевых линий. Без электричества остались трамваи №5, 10, 18, а также троллейбус №22. Напряжение в контактной сети исчезло, парализовав движение.

В итоге вагоны временно изменили свой путь. Теперь конечная остановка для трёх маршрутов — трамвайное депо имени С.И. Зорина. Пассажирам, следующим в сторону центра, придётся искать альтернативные способы добраться до места назначения.

А вот троллейбус №22, несмотря на общую проблему, продолжает курсировать по своему обычному расписанию. Он без изменений следует от «Уфа-Арены» до Колхозного рынка.

На месте уже работают энергетики совместно с кабельщиками. Их основная задача — как можно скорее обнаружить и устранить повреждение в кабельной сети, чтобы вернуть транспорт на привычные рельсы.

Состояние уфимского электротранспорта давно вызывает тревогу. Износ трамвайных подстанций в городе достигает 67%, путей — 65%, а самих вагонов — почти 97%. Средний возраст подвижного состава составляет 35 лет.

Власти пытаются исправить ситуацию, делая ставку на развитие электротранспорта. В 2025 году должен стартовать масштабный проект модернизации трамвайной сети в южной части города, на который уже выделили 2 миллиарда рублей. Планируется обновить более 8 километров путей, чтобы повысить скорость и надёжность движения. Реконструкция северной ветки — следующий этап.

Параллельно идёт обновление парка: город получает подержанные, но более современные вагоны Pesa Fokstrot из Москвы. Всего столица передаст Уфе 69 трамваев. Кроме того, в 2025 году город закупил 15 новых троллейбусов. Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что транспортная сеть отстаёт от роста Уфы и требует системных решений.

