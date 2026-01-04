0
Дороги и транспорт

Аэропорт Уфы принимает рейсы, летевшие в Казань, из-за непогоды

Вылет рейса Уфа—Казань задержали почти на 3 часа, еще два прилета перенесли: в Татарстане снегопад, самолеты направляют на запасные аэродромы.
аэропорт уфа с улицы
Из-за снегопада в Татарстане в уфимском аэропорту изменилось расписание рейсов в Казань. Вылет задержали почти на три часа, а два борта из Казани прилетают позже обычного, сообщает Уфа1.

Причина — погодные условия в пункте назначения: в казанском аэропорту самолетам затруднена посадка из-за непогоды. Поэтому часть рейсов, направлявшихся в столицу Татарстана, перенаправляют на запасные аэродромы, в том числе в Уфу.

Среди направлений, которые изменили маршрут значатся борты из Шри-Ланки, Ташкента, Новокузнецка и Москвы.

На дорогах в Татарстане также возникли трудности: ГИБДД республики вводила временные ограничения для автобусов и грузовиков на федеральных трассах «Казань—Оренбург» (до Альметьевска) и «Казань—Ульяновск». Движение также ограничили на участке от Казани до Набережных Челнов.

Из-за ограничений на трассе Р-241 образовались заторы протяженностью около 10 км в обе стороны, сообщали водители. В Нижнекамском районе во время метели произошло смертельное ДТП — погибли водитель и пассажир.

ГУ МЧС по Татарстану предупреждало о сильном южном ветре 15–20 м/с с порывами до 23 м/с, метели и снежных заносах на дорогах. В таких условиях авиакомпании и диспетчеры часто изменяют расписание — рейсы задерживаются даже между соседними регионами.

25.12.2025
Новости

В аэропорту Уфы на службу заступила собака в новогоднем костюме

собака в новогоднем костюме
В международном аэропорту Уфы на дежурство заступил английский кокер-спаниель по кличке Чита. Собака проверяет багаж и ручную кладь пассажиров на наличие взрывчатки и боеприпасов, работая в праздничной накидке.
24.12.2025
Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Башкирией

солдат с пулеметом
Утром 24 декабря российские военные уничтожили украинский дрон в небе над республикой. Аэропорт Уфы временно ограничивал полеты, но уже вернулся к обычному расписанию.
11.12.2025
Дороги и транспорт

В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

аэропорт уфа с улицы
Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла
15.11.2025
Новости

Прокуратура начала проверку в аэропорту Уфы после массовых задержек рейсов

пассажиры в аэропорту
Массовые задержки авиарейсов в уфимском аэропорту стали поводом для вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры. Ведомство начало надзорные мероприятия после того, как в воздушной гавани был временно
15.11.2025
Происшествия

В Башкирии отменили введенный ранее режим опасности из-за беспилотников, работа аэропорта Уфы возобновлена

аэропорт уфа с улицы
В Республике Башкортостан утром 15 ноября был снят режим опасности, введенный из-за угрозы БПЛА. Тревога продолжалась более пяти часов. Сигнал об опасности поступил в 4:46 по местному времени, о чем население
14.11.2025
Происшествия

Аэропорт Уфы экстренно приостановил все полеты 14 ноября

аэропорт уфа с улицы
Утром 14 ноября аэропорт Уфы экстренно приостановил все полёты из-за угрозы атаки беспилотников. Задержаны десятки рейсов в Москву, Петербург и другие города.
11.11.2025
Происшествия

Аэропорт Уфы экстренно закрыл небо для гражданских самолётов

аэропорт уфа с улицы
Аэропорт Уфы остановил приём и отправку самолётов. Росавиация объявила о введении ограничений для безопасности полётов, из-за чего несколько рейсов уже отменены или перенаправлены.
06.11.2025
Новости

Стало известно, какие рейсы задержали в аэропорту Уфы из-за угрозы атаки БПЛА

пассажиры в аэропорту
Аэропорт Уфы снова закрыли из-за угрозы с воздуха. Пассажиры международных и внутренних рейсов изучают онлайн-табло в ожидании вылета. Спойлер: ждать придётся долго.
