Аэропорт Уфы принимает рейсы, летевшие в Казань, из-за непогоды

Вылет рейса Уфа—Казань задержали почти на 3 часа, еще два прилета перенесли: в Татарстане снегопад, самолеты направляют на запасные аэродромы.

Из-за снегопада в Татарстане в уфимском аэропорту изменилось расписание рейсов в Казань. Вылет задержали почти на три часа, а два борта из Казани прилетают позже обычного, сообщает Уфа1.

Причина — погодные условия в пункте назначения: в казанском аэропорту самолетам затруднена посадка из-за непогоды. Поэтому часть рейсов, направлявшихся в столицу Татарстана, перенаправляют на запасные аэродромы, в том числе в Уфу.

Среди направлений, которые изменили маршрут значатся борты из Шри-Ланки, Ташкента, Новокузнецка и Москвы.

На дорогах в Татарстане также возникли трудности: ГИБДД республики вводила временные ограничения для автобусов и грузовиков на федеральных трассах «Казань—Оренбург» (до Альметьевска) и «Казань—Ульяновск». Движение также ограничили на участке от Казани до Набережных Челнов.

Из-за ограничений на трассе Р-241 образовались заторы протяженностью около 10 км в обе стороны, сообщали водители. В Нижнекамском районе во время метели произошло смертельное ДТП — погибли водитель и пассажир.

ГУ МЧС по Татарстану предупреждало о сильном южном ветре 15–20 м/с с порывами до 23 м/с, метели и снежных заносах на дорогах. В таких условиях авиакомпании и диспетчеры часто изменяют расписание — рейсы задерживаются даже между соседними регионами.