Администрация Уфы назвала новый срок завершения реконструкции улицы Пугачёва

После сноса автосервиса и урегулирования судебных споров на участке начали прокладывать коммуникации

Улица Пугачёва в Уфе будет полностью реконструирована до сентября 2025 года. Об этом заявил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе во время брифинга на телеканале БСТ 23 апреля.

Камнем преткновения, тормозившим проект более двух лет, был автосервис, владельцы которого не соглашались с предложенной компенсацией за снос. Судебные тяжбы растянулись на 24 месяца, и только в марте здание наконец демонтировали.

«Территория полностью освобождена для дорожных работ», — отметил Паппе.

Сейчас на участке прокладывают ливневку, водопровод и электрические сети. Следующий этап — доставка 22 тысяч кубометров песка для формирования основы дороги перед асфальтированием.

Впрочем, природа вносит свои коррективы — из-за весеннего паводка затопило карьеры, откуда планировалось брать песок. Поставки стройматериала задержатся примерно на две недели.

История реконструкции Пугачёва превратилась в долгострой, сроки сдачи постоянно сдвигались. Жители «Кузнецовского затона», измученные транспортными проблемами, дошли до крайности — обращались к Путину через соцсети с просьбой помочь ускорить ремонт. Люди жаловались, что не могут нормально добираться на работу и по делам.

Теперь, когда все препятствия устранены, городские власти уверены: к началу осени уфимцы получат обновлённую магистраль, которая разгрузит один из проблемных районов города.

— Хорошо, там где стоял автосервис дорогу не строили, а что мешало другую часть Пугачева строить, там, где не было автосервиса? — задается вопросом в соцсетях Емельян П.

— Сколько пишут про этот автосервис, ни разу еще не назвали сумму, которую запрашивал хозяин. Действительно ли она такая заоблачная, — пишет Mr.Z.

— Зла уже не хватает от этой власти. У них только по телевизору все хорошо, — возмущается Рома.

— А чтобы достроить улицу Рабкоров, что нужно снести, — спрашивает Денис С.

— Какие-то пару километров достроить не могут, — пишет Руслан.

— С утра еду по этой улице никого нету на рабочем месте или работают пару чел))), — рассказал Azat.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Башкирии на два месяца закроют обход Дюртюлинского, Илишевского и Чекмагушевского районов.